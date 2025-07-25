Источник: Трубиным интересуются несколько ведущих клубов Европы

Украинский голкипер лиссабонской «Бенфики» Анатолий Трубин летом может сменить клубную прописку, сообщает Glorioso 1904.

По информации источника, интерес к 23-летнему вратарю проявляют сразу несколько ведущих клубов Европы. Отмечается, что «Бенфика» готова продать украинца.

Более того, лиссабонский клуб уже даже начал работать над тем, чтобы подписать замену Трубину. Средства на трансфер нового вратаря «Бенфика» планирует выделить из суммы, за которую продадут Анатолия.

Сообщалось, что Трубина выставили на трансфер из-за звездного футболиста.