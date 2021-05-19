Бергкамп вошел в Зал славы английской Премьер-лиги

Легендарный футболист «Арсенала» считает, что это большая честь для него

  • 19.05.2021 18:17
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Бергкамп вошел в Зал славы английской Премьер-лиги
© Getty Images/Global Images Ukraine

52-летний экс-форвард лондонского «Арсенала» Деннис Бергкамп вошел в Зал славы английской Премьер-лиги. Бергкамп помог «канонирам» трижды выиграть золотые медали АПЛ — в 1998, 2002 и 2004 годах.

«Я чувствую себя особенным — быть частью небольшой группы игроков, получивших признание за игру в сильнейшей лиге мира. Для меня это большая честь.

Премьер-лига определенно сделала меня лучшим игроком. С того момента, как я приехал в Англию, я воспринял английский менталитет и страсть к футболу, это подходило мне и моему стилю игры.

Играя каждую игру против хороших и сильных соперников, я постоянно совершенствовался. Я наслаждался каждой минутой игры», — отметил Бергкамп.

Контракт Бергкампа принадлежал «Арсеналу» с 1995 по 2006 годы. В 2006 году Деннис закончил карьеру футболиста.

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