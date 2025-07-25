ОФИЦИАЛЬНО. Атлетико объявил о трансфере защитника сборной Словакии
Давид Ганцко стал игроком мадридского гранда
Словацкий защитник Давид Ганцко перешел из «Фейеноорда» в мадридский «Атлетико». Об этом сообщает официальный сайт испанского гранда.
27-летний футболист подписал соглашение на 5 лет после того, как прошел медосмотр. По информации инсайдеров, трансфер испанскому клубу обошелся в 30 миллионов евро.
В прошедшем сезоне Давид Ганцко провел 47 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 4 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что «Атлетико» договорился о трансфере еще одного игрока за 30 млн.
🩺 Dávid Hancko superó el reconocimiento médico en el Centro de Medicina Deportiva de Alto Rendimiento @cm_invictum del Hospital Universitario @Vithas Madrid Arturo Soria. pic.twitter.com/aYemA01Tnu— Atlético de Madrid (@Atleti) July 24, 2025
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