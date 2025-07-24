Милевский ответил Арде Турану: «Мы с Ярмоленко смеялись с этих слов»

Бывший футболист киевского «Динамо» Артем Милевский прокомментировал слова главного тренера донецкого «Шахтера» Арды Турана. Наставник «горняков» ранее заявил, что после его прихода «бело-синие» больше не выиграют титул чемпионов Украины.

– Чего ожидаешь от соперничества в новом сезоне «Динамо» – «Шахтер»? Туран после прихода в донецкий клуб делал громкие заявления – он здесь, чтобы «Динамо» никогда не было чемпионом.

– Я и Ярмоленко посмеялись над этими словами. Заявление Турана – это просто эмоции. Посмотрим, что нового он даст команде и как при нем будет играть «Шахтер». Буду смотреть за Судаковым и Ко в еврокубках. Матч против «Ильвеса», как и игра «Динамо» против «Хамруна», – это не показатель, а разминка перед серьезным стартом.

Я уже в ожидании Классического 1 ноября. Надеюсь, будет интересная игра. Матчи «Динамо» и «Шахтера» – это всегда бой, – отреагировал Милевский.

Первый тур Украинской Премьер-лиги начнется уже 1 августа. Киевское «Динамо» сыграет на выезде против ровенского «Вереса», а подопечные Арды Турана в гостевом поединке встретятся с новичком элитного дивизиона – «Эпицентром».