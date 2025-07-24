Милевский ответил Арде Турану: «Мы с Ярмоленко смеялись с этих слов»
Наставник донецкого клуба уверен, что «Динамо» не станет чемпионом
Бывший футболист киевского «Динамо» Артем Милевский прокомментировал слова главного тренера донецкого «Шахтера» Арды Турана. Наставник «горняков» ранее заявил, что после его прихода «бело-синие» больше не выиграют титул чемпионов Украины.
– Чего ожидаешь от соперничества в новом сезоне «Динамо» – «Шахтер»? Туран после прихода в донецкий клуб делал громкие заявления – он здесь, чтобы «Динамо» никогда не было чемпионом.
– Я и Ярмоленко посмеялись над этими словами. Заявление Турана – это просто эмоции. Посмотрим, что нового он даст команде и как при нем будет играть «Шахтер». Буду смотреть за Судаковым и Ко в еврокубках. Матч против «Ильвеса», как и игра «Динамо» против «Хамруна», – это не показатель, а разминка перед серьезным стартом.
Я уже в ожидании Классического 1 ноября. Надеюсь, будет интересная игра. Матчи «Динамо» и «Шахтера» – это всегда бой, – отреагировал Милевский.
Первый тур Украинской Премьер-лиги начнется уже 1 августа. Киевское «Динамо» сыграет на выезде против ровенского «Вереса», а подопечные Арды Турана в гостевом поединке встретятся с новичком элитного дивизиона – «Эпицентром».
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