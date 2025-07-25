Судаков цитирует Усика в ответ футболисту Бешикташа: «Донт пуш зе хорсес»
Георгий Судаков ответил на пафос Абрахама одной фразой
Полузащитник «Шахтера» Георгий Судаков использовал вирусную фразу Александра Усика.
В своем телеграм-канале 22-летний футболист заскринил перевод слов нападающего «Бешикташа» Тэмми Абрахама.
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«После матча они праздновали так, как будто здесь все закончилось. У меня большой опыт в футболе. Мы запомним их празднования, и посмотрим, что будет через неделю», – заявил английский нападающей после домашнего матча, в котором его команда проиграла 2:4.
«Донт пуш зе хорсес», – ответил на этот выпад Георгий.
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