РОТАНЬ – о сенсационном поражении: «Говорят, что это проходной соперник»

24 июля состоялся матч второго квалификационного раунда Лиги конференций, в котором встретились житомирское «Полесье» и «Санта-Колома» из Андорры.

Номинальные хозяева сенсационно уступили сопернику со счетом 1:2. После завершения поединка главный тренер «волков» Руслан Ротань прокомментировал результат своих подопечных:

«Начало было за нами, агрессивно начали матч, вышли вперед. Потом на поле была другая команда. Сейчас тяжело по горячим следам говорить, что это было, но, к сожалению, после пропущенного гола в свои ворота мы изменились, и это нужно исправить. Через неделю мы должны быть другой командой.

На бумаге… журналисты говорят, что это проходной соперник. Я с этим согласен, но мы должны уважать любого соперника. Мы сегодня это увидели. Команда, которая хорошо работает с мячом, все футболисты, играющие в этой команде – это те, кто заканчивал классные испанские академии.

Я думаю, что мы сегодня сами увидели, с кем играли. Поэтому это еще для нас одна мотивация – через неделю быть злее, выходить, менять результат. Результат должен нас мотивировать в первую очередь», – рассказал Ротань.

Второй матч этого противостояния состоится 31 июля в Андорре. Встреча начнется в 19.00 по киевскому времени.