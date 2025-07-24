ВИДЕО. Жоау Мариу на 87-й сократил отставание Бешикташа от Шахтера
Жоау Мариу забил второй гол для черных орлов, горняки побеждают 3:2
24 июля проходит первый матч второго раунда квалификации Лиги Европы 2025/26 между командами Бешикташ (Турция) и Шахтер (Украина).
Коллективы играют на стадионе Тупрас в Стамбуле. Время начала встречи – 21:00 по Киеву.
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На 87-й минуте Жоау Мариу забил второй гол для черных орлов. Горняки побеждают 3:2.
ВИДЕО. Бешикташ на 87-й сократил отставание Бешикташа от Шахтера
⏱️ 87'— HT Spor (@HTSpor) July 24, 2025
GOOOOOL | 🇹🇷 Beşiktaş, João Mário'nun golü ile skoru 3-2'ye getiriyor! #UEL
▶️ Canlı izlemek için: https://t.co/QjJMvqjRZD pic.twitter.com/GpXBTaV8wd
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