ВИДЕО. Жоау Мариу на 87-й сократил отставание Бешикташа от Шахтера

24 июля проходит первый матч второго раунда квалификации Лиги Европы 2025/26 между командами Бешикташ (Турция) и Шахтер (Украина).

Коллективы играют на стадионе Тупрас в Стамбуле. Время начала встречи – 21:00 по Киеву.

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На 87-й минуте Жоау Мариу забил второй гол для черных орлов. Горняки побеждают 3:2.

ВИДЕО. Бешикташ на 87-й сократил отставание Бешикташа от Шахтера