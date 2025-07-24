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Лига Европы
24 июля 2025, 22:53 | Обновлено 24 июля 2025, 23:03
408
0

ВИДЕО. Жоау Мариу на 87-й сократил отставание Бешикташа от Шахтера

Жоау Мариу забил второй гол для черных орлов, горняки побеждают 3:2

24 июля 2025, 22:53 | Обновлено 24 июля 2025, 23:03
408
0
ВИДЕО. Жоау Мариу на 87-й сократил отставание Бешикташа от Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine

24 июля проходит первый матч второго раунда квалификации Лиги Европы 2025/26 между командами Бешикташ (Турция) и Шахтер (Украина).

Коллективы играют на стадионе Тупрас в Стамбуле. Время начала встречи – 21:00 по Киеву.

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На 87-й минуте Жоау Мариу забил второй гол для черных орлов. Горняки побеждают 3:2.

ВИДЕО. Бешикташ на 87-й сократил отставание Бешикташа от Шахтера

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видео голов и обзор Жоау Мариу Бешикташ Шахтер Донецк Бешикташ - Шахтер Лига Европы
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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