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Лига конференций
25 июля 2025, 01:23 |
155
1

Итоги первых матчей Q2 Лиги конференций. Фиаско Полесья и Александрии

Оба украинских клуба потерпели поражение в первых поединках

25 июля 2025, 01:23 |
155
1
Итоги первых матчей Q2 Лиги конференций. Фиаско Полесья и Александрии
ФК Полесье. Руслан Ротань

Вечером 24 июля состоялись первые матчи 2-го раунда квалификации Лиги конференций 2025/26.

Украинские команды Александрия и Полесье потерпели неудачи в условно домашних поединках Q2.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Александрия в польском городе Катовице уступила Партизану из Белграда, пропустив два мяча (0:2).

Житомирское Полесье под руководством Руслана Ротаня в словацком Прешове потерпело сенсационное поражение от команды Санта-Колома из Андорры (1:2)

Победитель противостояния между Александрией и Партизаном сыграет в Q3 ЛК с неудачником пары Q2 ЛЕ: Мидтьюлланд – Хиберниан (первый поединок – 1:1).

Победитель дуэли между командами Полесье и Санта-Колома попадет в Q3 Лиги конференций на победителя пары Пакш – Марибор (первый матч – 1:0).

Ответные матчи 2-го раунда квалификации Лиги конференций. запланирован на 31 июля.

Лига конференций. Квалификация Q2

Первые матчи, 24 июля 2025

Александрия (Украина) – Партизан (Сербия) – 0:2

Голы: Богдан Костич, 14, Огнен Угрешич, 56

Полесье (Украина) – Санта-Колома (Андорра) – 1:2

Голы: Алексей Гуцуляк, 21 – От Ремолинс, 27, Давид Креспо, 44

Результаты матчей Q2 ЛК

Потенциальные пары Q3 ЛК

Инфографика

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 1
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Akkerman65
Ну ладно, у Александрии был достойный соперник, но Полесье опозорило не только себя. Мне больно и стыдно.
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