Итоги первых матчей Q2 Лиги конференций. Фиаско Полесья и Александрии
Оба украинских клуба потерпели поражение в первых поединках
Вечером 24 июля состоялись первые матчи 2-го раунда квалификации Лиги конференций 2025/26.
Украинские команды Александрия и Полесье потерпели неудачи в условно домашних поединках Q2.
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Александрия в польском городе Катовице уступила Партизану из Белграда, пропустив два мяча (0:2).
Житомирское Полесье под руководством Руслана Ротаня в словацком Прешове потерпело сенсационное поражение от команды Санта-Колома из Андорры (1:2)
Победитель противостояния между Александрией и Партизаном сыграет в Q3 ЛК с неудачником пары Q2 ЛЕ: Мидтьюлланд – Хиберниан (первый поединок – 1:1).
Победитель дуэли между командами Полесье и Санта-Колома попадет в Q3 Лиги конференций на победителя пары Пакш – Марибор (первый матч – 1:0).
Ответные матчи 2-го раунда квалификации Лиги конференций. запланирован на 31 июля.
Лига конференций. Квалификация Q2
Первые матчи, 24 июля 2025
Александрия (Украина) – Партизан (Сербия) – 0:2
Голы: Богдан Костич, 14, Огнен Угрешич, 56
Полесье (Украина) – Санта-Колома (Андорра) – 1:2
Голы: Алексей Гуцуляк, 21 – От Ремолинс, 27, Давид Креспо, 44
Результаты матчей Q2 ЛК
Потенциальные пары Q3 ЛК
Инфографика
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