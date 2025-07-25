Арда ТУРАН: «Мы будем работать над этим с нашими игроками»

24 июля прошел первый матч второго раунда квалификации Лиги Европы 2025/26 между командами Бешикташ (Турция) и Шахтер (Украина).

Коллективы сыграли на стадионе Тупрас в Стамбуле. Поединок завершился со счетом 4:2 в пользу горняков.

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После завершения встречи наставником донецкого клуба Арда Туран высказался о победе своих подопечных:

«Конечно, было очень важно выиграть в моей родной стране, но еще не все решено. Мы принимаем тот позитив, который был сегодня, однако мы не должны пропускать такие простые голы, которые мы пропустили. Мы будем работать над этим с нашими игроками. Нам нужно лучше играть 1 в 1 на флангах обороны.

У нас молодая команда, я верю в ее потенциал и горжусь тем, что они покидают стадион с высоко поднятыми головами. Когда вы говорите, что наша атака была на самом высоком уровне, тогда мы должны были забивать еще. Когда ты на топ-уровне, ты не можешь упускать столько моментов.

Мы должны улучшать нашу игру в чужой штрафной. У нас было еще 2-3 возможности, которые мы должны были реализовать сегодня, их нельзя было терять», – сказал Туран в эфире УПЛ-ТВ.

Видеообзор матча Бешикташ – Шахтер (2:4)