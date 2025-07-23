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Лига чемпионов
23 июля 2025, 20:02 |
1997
0

Йожеф САБО: «Это серьезный соперник для Динамо»

Бывший тренер оценил путь киевлян в Лиге чемпионов

23 июля 2025, 20:02 |
1997
0
Йожеф САБО: «Это серьезный соперник для Динамо»
ФК Динамо. Йожеф Сабо

Бывший тренер и игрок киевского «Динамо» Йожеф Сабо высказался о пути киевлян в квалификации Лиги чемпионов 2025/26.

– Как думаете, у Динамо есть шансы пройти в Лигу чемпионов?

– В следующем раунде киевляне, скорее всего, сыграют против Маккаби из Хайфы. Это уже соперник более серьезного уровня, чем мальтийцы, но я думаю, что Динамо пройдет. А дальше уже посмотрим, кто выпадет.

В первом матче второго тура квалификации Лиги чемпионов киевляне одолели «Хамрун» (3:0).

Ранее бывший игрок и главный тренер киевского «Динамо» Йожеф Сабо поделился эмоциями от чемпионства киевлян в УПЛ.

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Йожеф Сабо Динамо Киев Лига чемпионов Хамрун Спартанс Маккаби Хайфа
Дмитрий Олейник Источник: BLIK
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