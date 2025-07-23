Йожеф САБО: «Это серьезный соперник для Динамо»

Бывший тренер и игрок киевского «Динамо» Йожеф Сабо высказался о пути киевлян в квалификации Лиги чемпионов 2025/26.

– Как думаете, у Динамо есть шансы пройти в Лигу чемпионов?

– В следующем раунде киевляне, скорее всего, сыграют против Маккаби из Хайфы. Это уже соперник более серьезного уровня, чем мальтийцы, но я думаю, что Динамо пройдет. А дальше уже посмотрим, кто выпадет.

В первом матче второго тура квалификации Лиги чемпионов киевляне одолели «Хамрун» (3:0).

Ранее бывший игрок и главный тренер киевского «Динамо» Йожеф Сабо поделился эмоциями от чемпионства киевлян в УПЛ.