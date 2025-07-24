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  4. ВИДЕО. Ровно 14 лет назад Балотелли удивил мир «фантастическим» финтом
Англия
24 июля 2025, 20:26 | Обновлено 24 июля 2025, 20:35
644
0

ВИДЕО. Ровно 14 лет назад Балотелли удивил мир «фантастическим» финтом

Главный тренер «горожан», похоже, не заценил действие итальянского нападающего

24 июля 2025, 20:26 | Обновлено 24 июля 2025, 20:35
644
0
ВИДЕО. Ровно 14 лет назад Балотелли удивил мир «фантастическим» финтом
Getty Images/Global Images Ukraine. Марио Балотелли

14 лет назад итальянский нападающий Марио Балотелли в предсезонном матче удивил зрителей своим хладнокровным действием перед воротами соперника, правда, момент ему не удалось завершить голом.

24 июля 2011 года Балотелли в поединке против «Лос-Анджелеса» не смог реализовать момент 2 в 1, пробив марсельской рулеткой мимо ворот. Главный тренер «горожан» Роберто Манчини не понравилось такое действие со стороны итальянца, из-за чего Балотелли почти сразу был заменен англичанином Джеймсом Милнером.

В составе «Ман Сити» Марио провел 80 матчей, в которых отличился 28 голами и 14 ассистами. Итальянец защищал цвета английского клуба с 2010 по 2013 год.

ВИДЕО. Промах Балотелли против Лос-Анджелеса

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Роберто Манчини Марио Балотелли чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига юмор Лос-Анджелес в этот день
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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