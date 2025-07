ВИДЕО. Ровно 14 лет назад Балотелли удивил мир «фантастическим» финтом

14 лет назад итальянский нападающий Марио Балотелли в предсезонном матче удивил зрителей своим хладнокровным действием перед воротами соперника, правда, момент ему не удалось завершить голом.

24 июля 2011 года Балотелли в поединке против «Лос-Анджелеса» не смог реализовать момент 2 в 1, пробив марсельской рулеткой мимо ворот. Главный тренер «горожан» Роберто Манчини не понравилось такое действие со стороны итальянца, из-за чего Балотелли почти сразу был заменен англичанином Джеймсом Милнером.

В составе «Ман Сити» Марио провел 80 матчей, в которых отличился 28 голами и 14 ассистами. Итальянец защищал цвета английского клуба с 2010 по 2013 год.

ВИДЕО. Промах Балотелли против Лос-Анджелеса

📅 On this day, 14 years ago, Mario Balotelli did this in the middle of a pre-season match for Man City. 🤯🤯 pic.twitter.com/JzT5oPHfY8