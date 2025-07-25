АЛИССОН: «Должны относиться к следующему матчу, как будто общий счет 0:0»

24 июля прошел первый матч второго раунда квалификации Лиги Европы 2025/26 между командами Бешикташ (Турция) и Шахтер (Украина).

Коллективы сыграли на стадионе Тупрас в Стамбуле. Поединок завершился со счетом 4:2 в пользу горняков.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

После завершения встречи автор одного гола и двух ассистов Алиссон Сантана прокомментировал победу донецкого клуба:

– Подведи итоги этого противостояния, в том числе проанализируй эпизод, в котором ты забил гол.

– Игра на самом деле оказалась сложной и сценарий складывался по-разному. Сложно играть на таких стадионах – атмосфера, поддержка в пользу соперника. Но я рад, что мы сумели одержать такую важную победу в контексте нашей борьбы за евроосень, а также рад помочь команде непосредственно своими действиями.

– Вспомни свой эпизод, в котором ты забил гол.

– Это довольно быстрый гол, который произошел за счет нашего контратакующего взаимодействия. Я сумел сместиться в центр. Всегда стараюсь в подобных эпизодах искать завершающую стадию и пробивать. На этот раз удалось отличиться таким важным голом.

– Все ли сегодня удавалось в атакующих действиях у Шахтера?

– Бешикташ в определенной степени замедлил наш темп. Мы должны были побегать, искать наши моменты между их защитниками. Важно, что мы сумели отличиться довольно быстро. Затем мы дождались, пока оппонент устал. Физически мы оказались на дистанции сильнее, выносливее. Это также очень помогло достичь того результата, который в итоге сегодня на табло.

– Атмосфера на стадионе была сегодня просто сумасшедшей. Наверное, ты впервые играл при таких заполненных трибунах именно с такой энергией от болельщиков. Что ты чувствовал?

– Да, в принципе, это мои первые возможности сыграть в еврокубках в Шахтере. Это невероятный опыт, а выходить на поле под таким давлением – это эмоции, которые сложно описать словами. Думаю, долго не забуду эту ночь.

– Что за стычка произошла в конце матча?

– На самом деле я пропустил этот эпизод.

– Впереди команду ждет ответный матч с Бешикташем. Каковы твои ожидания от этого противостояния. Что будет для Шахтера самым важным в этом матче?

– Я считаю, что самое важное – продолжать играть с тем качеством, которое мы продемонстрировали сегодня. Перед вторым матчем еще ничего не решено. Мы должны относиться к этому матчу, как будто общий счет противостояния 0:0. Не в нашу пользу. Хочу, чтобы мы снова одержали победу. Уже при домашних трибунах, – сказал Алиссон в эфире УПЛ-ТВ.

Видеообзор матча Бешикташ – Шахтер (2:4)