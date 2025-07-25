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Лига конференций
Сараево
24.07.2025 22:00 – FT 2 : 1
Университатя Крайова
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Лига конференций
25 июля 2025, 01:47 |
54
0

Романчук забил шикарный гол, но Университатя потерпела поражение в гостях

Румынский клуб уступил боснийскому «Сараево» со счетом 1:2

25 июля 2025, 01:47 |
54
0
Романчук забил шикарный гол, но Университатя потерпела поражение в гостях
ФК Университатя Крайова. Александр Романчук

24 июля состоялся матч второго квалификационного раунда Лиги конференций, в котором сошлись боснийский «Сараево» и румынская «Университатя Крайова».

Хозяева победили соперника со счетом 2:1 и оба гола забили еще до перерыва. Во втором тайме румынский клуб сумел сократить отставание в счете – украинский защитник Александр Романчук пробил из-за предел штрафной площади и записал на свой счет шикарный гол.

Таким образом, «Университатя Крайова» сохранила неплохие шансы на выход в следующий раунд перед вторым матчем этого противостояния.

Романчук перебрался в Румынию из «Кривбасса» за 750 тысяч евро во время летнего трансферного окна. До старта в Лиге конференций 25-летний защитник сыграл два матча в чемпионате и успел забить один гол.

Лига конференций, второй квалификационный раунд. 24 июля

Сараево (Босния) – Университатя Крайова (Румыния) – 2:1

Голы: Кьереме, 10, Гулияшвили, 20 – Романчук, 69

Видеообзор матча и гол Романчука:

События матча

69’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Романчук (Университатя Крайова).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Giorgi Guliashvili (Сараево).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Francis Kyeremeh (Сараево).
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Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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