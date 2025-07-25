Романчук забил шикарный гол, но Университатя потерпела поражение в гостях
Румынский клуб уступил боснийскому «Сараево» со счетом 1:2
24 июля состоялся матч второго квалификационного раунда Лиги конференций, в котором сошлись боснийский «Сараево» и румынская «Университатя Крайова».
Хозяева победили соперника со счетом 2:1 и оба гола забили еще до перерыва. Во втором тайме румынский клуб сумел сократить отставание в счете – украинский защитник Александр Романчук пробил из-за предел штрафной площади и записал на свой счет шикарный гол.
Таким образом, «Университатя Крайова» сохранила неплохие шансы на выход в следующий раунд перед вторым матчем этого противостояния.
Романчук перебрался в Румынию из «Кривбасса» за 750 тысяч евро во время летнего трансферного окна. До старта в Лиге конференций 25-летний защитник сыграл два матча в чемпионате и успел забить один гол.
Лига конференций, второй квалификационный раунд. 24 июля
Сараево (Босния) – Университатя Крайова (Румыния) – 2:1
Голы: Кьереме, 10, Гулияшвили, 20 – Романчук, 69
Видеообзор матча и гол Романчука:
События матча
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