24 июля состоялся матч второго квалификационного раунда Лиги конференций, в котором сошлись боснийский «Сараево» и румынская «Университатя Крайова».

Хозяева победили соперника со счетом 2:1 и оба гола забили еще до перерыва. Во втором тайме румынский клуб сумел сократить отставание в счете – украинский защитник Александр Романчук пробил из-за предел штрафной площади и записал на свой счет шикарный гол.

Таким образом, «Университатя Крайова» сохранила неплохие шансы на выход в следующий раунд перед вторым матчем этого противостояния.

Романчук перебрался в Румынию из «Кривбасса» за 750 тысяч евро во время летнего трансферного окна. До старта в Лиге конференций 25-летний защитник сыграл два матча в чемпионате и успел забить один гол.

Лига конференций, второй квалификационный раунд. 24 июля

Сараево (Босния) – Университатя Крайова (Румыния) – 2:1

Голы: Кьереме, 10, Гулияшвили, 20 – Романчук, 69

Видеообзор матча и гол Романчука: