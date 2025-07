Удачный дебют Кучеренко. Данди победил в ЛК, украинец отстоял на ноль

24 июня состоялся первый матч второго квалификационного раунда Лиги конференций, в котором сошлись шотландский «Данди Юнайтед» и представитель Люксембурга «УНА Штрассен».

Хозяева одолели соперника с минимальным счетом 1:0, а единственный гол забил австралиец Закери Сепсфорд на 47-й минуте.

В составе «Данди Юнайтед» в официальных поединках дебютировал украинский голкипер Евгений Кучеренко, который вышел в стартовом составе и отстоял на ноль. По воротах шотландского клуба соперник нанес 14 ударов (9 из них в створ), украинец сделал два сейва.

Напомним, во время летнего трансферного окна Кучеренко перебрался в Шотландию из черкасского ЛНЗ за 300 тысяч евро. Ответный матч команды сыграют 31 июля

Лига конференций, второй квалификационный раунд. 24 июля

Данди Юнайтед (Шотландия) – УНА Штрассен (Люксембург) – 1:0

Гол: Сепсфорд, 47

