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Лига конференций
Данди Юнайтед
24.07.2025 21:45 – FT 1 : 0
УНА Штрассен
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Лига конференций
25 июля 2025, 01:15 |
79
0

Удачный дебют Кучеренко. Данди победил в ЛК, украинец отстоял на ноль

Шотландский клуб одолел соперника с минимальным счетом

25 июля 2025, 01:15 |
79
0
Удачный дебют Кучеренко. Данди победил в ЛК, украинец отстоял на ноль
Getty Images/Global Images Ukraine. Евгений Кучеренко

24 июня состоялся первый матч второго квалификационного раунда Лиги конференций, в котором сошлись шотландский «Данди Юнайтед» и представитель Люксембурга «УНА Штрассен».

Хозяева одолели соперника с минимальным счетом 1:0, а единственный гол забил австралиец Закери Сепсфорд на 47-й минуте.

В составе «Данди Юнайтед» в официальных поединках дебютировал украинский голкипер Евгений Кучеренко, который вышел в стартовом составе и отстоял на ноль. По воротах шотландского клуба соперник нанес 14 ударов (9 из них в створ), украинец сделал два сейва.

Напомним, во время летнего трансферного окна Кучеренко перебрался в Шотландию из черкасского ЛНЗ за 300 тысяч евро. Ответный матч команды сыграют 31 июля

Лига конференций, второй квалификационный раунд. 24 июля

Данди Юнайтед (Шотландия) – УНА Штрассен (Люксембург) – 1:0

Гол: Сепсфорд, 47

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Лига конференций Данди Юнайтед УНА Штрассен Евгений Кучеренко
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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