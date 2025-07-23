ОФИЦИАЛЬНО. Стало известно, кто заменит Минай в Первой лиге

Запорожский «Металлург» официально сообщил, что следующий сезон начнет в Первой лиге Украины.

«Вчера мы представили новый логотип и стиль СК «Металлург Запорожье» – и услышали ответ на важный вопрос. Да. Мы принимаем вызов. Да. «Металлург» будет играть в Первой лиге. Казаки идут. А с ними – и новый «Металлург» в Первую лигу», – такое сообщение опубликовал клуб в своих социальных сетях.

Сезон Первой лиги 2024/25 «Металлург» завершил на 14-м месте в группе «Выбывание», набрав 26 очков в 24 матчах. В стыках команда проиграла «Чернигову» (0:3, 0:2) и должна была вылететь во Вторую лигу, но из-за финансовых трудностей «Миная» сохранила прописку во втором дивизионе.