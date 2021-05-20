ФОТО. Ливерпуль представил новую домашнюю форму

«Ливерпуль» официально представил домашний комплект формы на следующий сезон. Она выполнена в традиционном для клуба красном цвете с небольшими оранжевыми вставками:
New threads for the Reds...and a new look for @StanChart 😎 #StandRed pic.twitter.com/AuotwxN5x1— Liverpool FC (@LFC) May 20, 2021
It's time! 🤩— Liverpool FC (@LFC) May 20, 2021
🥁 Introducing our new 2021/22 @nikefootball home kit 🔥 pic.twitter.com/tNMSXmQ82q
Вчера «Ливерпуль» в 37-м туре АПЛ на выезде разгромил «Бернли» 3:0.
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Источник — ФК Ливерпуль
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