В матче 37-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» на выезде разгромил «Бернли» со счетом 3:0.
События матча
|89'
|ГОЛ ! Мяч забил Алекс Окслейд-Чемберлен (Ливерпуль).
|52'
|ГОЛ ! Мяч забил Натаниэль Филлипс (Ливерпуль).
|44'
|ГОЛ ! Мяч забил Роберто Фирмино (Ливерпуль).
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Источник — Sport.ua
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