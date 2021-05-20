Юрген КЛОПП: «Безумие, что мы смогли подобраться так близко к зоне ЛЧ»

«Ливерпулю» остался последний рывок после победы над «Бернли»

  • 20.05.2021 04:11
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Юрген КЛОПП: «Безумие, что мы смогли подобраться так близко к зоне ЛЧ»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу над «Бернли» (3:0) в поединке 37-го тура чемпионата Англии по футболу.

«Этот сезон был для нас неимоверно сложным. Но сейчас мы снова вошли в зону Лиги чемпионов. Не помню точно, кажется, в феврале мы потеряли место в топ-4. Все потому, что мы проиграли слишком много матчей.

Но за последние 8-10 матчей мы смогли исправить положение. Наши основные конкуренты — «Челси» и «Лестер». С ними мы боремся за место в зоне Лиги чемпионов.

На самом деле, это безумие, что мы смогли подобраться так близко», — считает Клопп.

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Источник — Sport.ua

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