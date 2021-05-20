Ливерпуль разгромил Бернли и вошел в зону ЛЧ, Вест Хэм взял 3 очка в гостях

19 мая в Англии прошли матчи предпоследнего 37-го тура АПЛ.
«Ливерпуль» разгромил «Бернли» (3:0) и вошел в зону ЛЧ. «Вест Хэм» взял 3 очка в гостях у «Вест Бромвича» (3:1). Украинец Андрей Ярмоленко остался в резерве «молотобойцев».
Топ-10 АПЛ: «Ман Сити» (83), «Ман Юнайтед» (71), «Челси» (67), «Ливерпуль», «Лестер» (по 66), «Вест Хэм» (62), «Тоттенхэм», «Эвертон» (по 59), «Арсенал» (58), «Лидс» (56).
АПЛ. 37-й тур
«Бернли» – «Ливерпуль» - 0:3
Голы: Фирмино, 43, Филлипс, 52, Окслейд-Чемберлен, 88.
«Вест Бромвич» – «Вест Хэм» – 1:3
Голы: Перейра, 27 – Соучек, 45+1, Огбонна, 82, Антонио, 88.
Турнирная таблица Премьер-лиги
Источник — Sport.ua
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А вот кто лишний решится в заочном споре Лестера и Челси. Хотя возможен и вариант
когда Челси займет сначала 5 место в АПЛ , а потом выиграет ЛЧ.
Тогда все будут счастливы, кроме Мансити.
5 м Челси может быть, понятное дело если сам проиграет, а соперники победят.
В теории есть вариант - Челси проигрывает, а соперники свои матчи играют вничью.
Тогда у всех по 67.
Но у Ливера разница +2, Лестер 0 , Челси -2 и он снова пятый.
А потом все можно исправить только в ЛЧ...
А вот кто лишний решится в заочном споре Лестера и Челси. Хотя возможен и вариант
когда Челси займет сначала 5 место в АПЛ , а потом выиграет ЛЧ.
Тогда все будут счастливы, кроме Мансити.
5 м Челси может быть, понятное дело если сам проиграет, а соперники победят.
В теории есть вариант - Челси проигрывает, а соперники свои матчи играют вничью.
Тогда у всех по 67.
Но у Ливера разница +2, Лестер 0 , Челси -2 и он снова пятый.
А потом все можно исправить только в ЛЧ...
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