37-й тур
Бёрнли
0 : 3
Ливерпуль
19.05.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Ливерпуль разгромил Бернли и вошел в зону ЛЧ, Вест Хэм взял 3 очка в гостях

Украинец Андрей Ярмоленко остался в резерве «молотобойцев»

  • 20.05.2021 00:23
  • 321 просмотр
  • 1 комментарий
Ливерпуль разгромил Бернли и вошел в зону ЛЧ, Вест Хэм взял 3 очка в гостях
© Getty Images/Global Images Ukraine

19 мая в Англии прошли матчи предпоследнего 37-го тура АПЛ.

«Ливерпуль» разгромил «Бернли» (3:0) и вошел в зону ЛЧ. «Вест Хэм» взял 3 очка в гостях у «Вест Бромвича» (3:1). Украинец Андрей Ярмоленко остался в резерве «молотобойцев».

Топ-10 АПЛ: «Ман Сити» (83), «Ман Юнайтед» (71), «Челси» (67), «Ливерпуль», «Лестер» (по 66), «Вест Хэм» (62), «Тоттенхэм», «Эвертон» (по 59), «Арсенал» (58), «Лидс» (56).

АПЛ. 37-й тур

«Бернли» – «Ливерпуль» - 0:3

Голы: Фирмино, 43, Филлипс, 52, Окслейд-Чемберлен, 88.

«Вест Бромвич» – «Вест Хэм» – 1:3

Голы: Перейра, 27 – Соучек, 45+1, Огбонна, 82, Антонио, 88.

Турнирная таблица Премьер-лиги

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 20.05.2021 00:53
    0
    Ливерпулю надо просто выиграть последний матч и в дамки.
    А вот кто лишний решится в заочном споре Лестера и Челси. Хотя возможен и вариант
    когда Челси займет сначала 5 место в АПЛ , а потом выиграет ЛЧ.
    Тогда все будут счастливы, кроме Мансити.
    5 м Челси может быть, понятное дело если сам проиграет, а соперники победят.
    В теории есть вариант - Челси проигрывает, а соперники свои матчи играют вничью.
    Тогда у всех по 67.
    Но у Ливера разница +2, Лестер 0 , Челси -2 и он снова пятый.
    А потом все можно исправить только в ЛЧ...
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 20.05.2021 00:53
    0
    Ливерпулю надо просто выиграть последний матч и в дамки.
    А вот кто лишний решится в заочном споре Лестера и Челси. Хотя возможен и вариант
    когда Челси займет сначала 5 место в АПЛ , а потом выиграет ЛЧ.
    Тогда все будут счастливы, кроме Мансити.
    5 м Челси может быть, понятное дело если сам проиграет, а соперники победят.
    В теории есть вариант - Челси проигрывает, а соперники свои матчи играют вничью.
    Тогда у всех по 67.
    Но у Ливера разница +2, Лестер 0 , Челси -2 и он снова пятый.
    А потом все можно исправить только в ЛЧ...
    Ссылка
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