В матче 37-го тура английской Премьер-лиги лондонский «Вест Хэм» на выезде обыграл «Вест Бромвич» со счетом 3:0.
События матча
|88'
|ГОЛ ! Мяч забил Михаил Антонио (Вест Хэм).
|82'
|ГОЛ ! Мяч забил Анджело Огбонна (Вест Хэм).
|45'
|ГОЛ ! Мяч забил Томаш Соучек (Вест Хэм).
|27'
|АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Томаш Соучек (Вест Хэм).
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Источник — Sport.ua
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