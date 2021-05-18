37-й тур
Вест Бромвич
0 : 0
Вест Хэм
19.05.2021 22:15   ТВ-трансляция: 

Вест Бромвич – Вест Хэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Получит ли Андрей Ярмоленко игровое время?

  • 18.05.2021 12:00
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Вест Бромвич – Вест Хэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
© Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 19 мая, состоится матч 37-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Вест Бромвич» на домашнем стадионе «Хоторнс» примет «Вест Хэм».

«Вест Бромвич»

«Дрозды» по итогам прошлого сезона сумели вернуться в элитный дивизион Англии, заняв второе место в Чемпионшипе. Но закрепиться в Премьер-лиге «Альбион» не смог. За два тура до конца чемпионата команда Сэма Эллардайса занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице, имея в активе скромные 26 очков. Избежать понижения в классе «Вест Бромвичу» уже не удастся.

«Альбион» одержал лишь пять побед, 11 раз сыграл вничью и потерпел 20 поражений. Хуже «дроздов» только «Шеффилд Юнайтед», в матчах с которым они взяли три очка из шести. Оставшиеся матчи клуб рассматривает через призму подготовки к новому сезону, но это вовсе не значит, что «Вест Бромвич» не захочет громко хлопнуть дверью напоследок.

«Вест Хэм»

К «молотобойцам» в АПЛ приковано внимание многих украинских любителей футбола, так как в их составе выступает вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко. 31-летний игрок за последние три месяца провел на футбольном поле всего 17 минут. Ярмоленко долгое время не играл из-за травмы, а сейчас еще не набрал форму, а потому сидит на скамейке для запасных.

За два тура до конца чемпионата команда Дэвида Мойеса занимает шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, имея в активе 59 очков. Столько же у «Тоттенхэма», который располагается на одну строчку ниже из-за личных встреч. Всего на три очка отстает «Эвертон». Именно эти три команды претендуют на две еврокубковые путевки – по одной в Лигу Европы и Лигу Конференций.

Ориентировочные составы

«Вест Бромвич»: Джонстон – Аджайи, Бартли, Хегази, Фурлонг, Мейтланд-Найлз, Перейра, Ливермор, Галлахер, Робинсон, Дианье.

«Вест Хэм»: Фабьянски – Бальбуэна, Масуаку, Огбонна, Цоуфал, Райс, Бенрахма, Форналс, Соучек, Лингард, Боуэн.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что «Вест Хэм» в данном матче одержит победу, а потому нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 1.66 по линии Parimatch.

19 мая, среда

«Вест Бромвич» – «Вест Хэм»
Уэст-Бромидж. Стадион «Хоторнс». 22:15
ТВ-трансляция на телеканале Setanta Sports
Прогноз Sport.ua — 1:2
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Денис Шаховец, Sport.ua

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