В среду, 19 мая, в Бернли на поле стадиона «Терф Мур» состоится матч 37 тура чемпионата Англии, в котором «Бернли» примет «Ливерпуль».

«Бернли»

Команда Шона Дайча в таблице английской Премьер-лиги занимает 15 место. В активе у нее 39 очков после 36 проведенных матчах. В 10 встречах «бордовые» победили, 9 раз сыграли вничью, в 17 поединках уступили. Никаких глобальных турнирных задач у команды уже нет – вылет из АПЛ ей не грозит (все аутсайдеры уже известны), а подняться выше она уже вряд ли сможет (до «Саутгемптона», который идет 14-м, четыре пункта).

В родных стенах «Бернли» набрал в этом сезоне 18 пунктов, что является 17-м результатом в лиге. В 18 домашних играх команда одержала 4 победы при 6 ничьих и 8 поражениях. В трех последних матчах на «Терф Мур» парни Дайча уступали – «Ньюкаслу» (1:2, 11 апреля), «Вест Хэму» (1:2, 3 мая) и «Лидсу» (0:4, 15 мая).

В предстоящем поединке за «Бернли «точно не сыграют травмированные Бардсли, Брэйди и Лонг.

«Ливерпуль»

Подопечные Юргена Клоппа в турнирной таблице чемпионата Англии располагаются на 5 месте. Они имеют в своем активе 63 пункта после 36 поединков (18 побед, 9 ничьих, 9 поражений). В настоящий момент у мерсисайдцев имеется актуальная трехматчевая победная серия – «Саутгемптон» (2:0 дома), «Манчестер Юнайтед» (4:2 на выезде) и «Вест Бромвич» (2:1 на выезде). До нее «Ливерпуль» выдал две ничьи кряду – 1:1 с «Лидсом» (на выезде) и 1:1 с «Ньюкаслом» (на своем поле).

На выезде «красные» в нынешней АПЛ набрали 33 пункта, проведя 18 встреч. В 9 поединках они победили, 6 раз сыграли вничью и трижды проиграли. В пяти последних гостевых матчах команда Клоппа имеет четыре победы при одной ничьей.

В настоящий момент в лазарете мерсисайдцев остаются ван Дейк, Гомес, Дэвис, Жота, Кабак, Матип и Хендерсон. Под вопросом участие в игре Кейта и Милнера.

История встреч

Команды в английской Премьер-лиге провели между собой 13 матчей. На счету «Бернли» 2 победы, включая одну домашнюю. «Ливерпуль» победил в 9 поединках, в том числе – пяти выездных. 2 встречи завершились вничью.

В матче первого круга текущего сезона, который состоялся в Ливерпуле 21 января этого года, со счетом 1:0 выиграл «Бернли».

Ориентировочные составы:

«Бернли»: Пикок-Фаррелл, Лоутон, Тарковски, Ми, Тэйлор, Браунхилл, Корк, Вествуд, Макнил, Вуд, Барнс.

«Ливерпуль»: Алиссон, Робертсон, Филлипс, Уильямс, Александр-Арнольд, Вейналдум, Фабиньо, Тьягу Алькантара, Мане, Салах, Фирмино.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в этом матче победят гости, а потому нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 1.25 по линии Parimatch.

19 мая, среда