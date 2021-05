Замена Куману. Барселону может возглавить бывший игрок Металлурга Д

Испанская «Барселона» может в ближайшее время расстаться с главным тренером Рональдом Куманом.

Президент каталонцев Жоан Лапорта недоволен последними результатами команды в Ла Лиге, где «Барса» упустила большой перевес в игре против «Гранады» (3:3), что сильно уменьшило шансы на победу в чемпионате.

Одним из претендентов на пост главного тренера «Барселоны» является 47-летний голландец Йорди Кройф, сын легендарного Йохана Кройфа.

Йорди Кройф играл за донецкий «Металлург» с 2006 по 2008 годы (28 матчей), карьеру игрока завершил в 2010 году. Тренировал «Маккаби» Тель-Авив, китайский «Чунцин Лифан» и сборную Эквадора. С сентября 2020 возглавляет китайскую команду «Шэньчжэнь».

