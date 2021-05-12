Замена Куману. Барселону может возглавить бывший игрок Металлурга Д

На пост претендует 47-летний голландец Йорди Кройф, сын Йохана Кройфа

  • 12.05.2021 20:34
  • 2464 просмотра
  • 4 комментария
Замена Куману. Барселону может возглавить бывший игрок Металлурга Д
© Getty Images/Global Images Ukraine. Йорди Кройф

Испанская «Барселона» может в ближайшее время расстаться с главным тренером Рональдом Куманом.

Президент каталонцев Жоан Лапорта недоволен последними результатами команды в Ла Лиге, где «Барса» упустила большой перевес в игре против «Гранады» (3:3), что сильно уменьшило шансы на победу в чемпионате.

Одним из претендентов на пост главного тренера «Барселоны» является 47-летний голландец Йорди Кройф, сын легендарного Йохана Кройфа.

Йорди Кройф играл за донецкий «Металлург» с 2006 по 2008 годы (28 матчей), карьеру игрока завершил в 2010 году. Тренировал «Маккаби» Тель-Авив, китайский «Чунцин Лифан» и сборную Эквадора. С сентября 2020 возглавляет китайскую команду «Шэньчжэнь».

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Источник — Twitter

(2 голоса)

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Комментарии
    Alehandro
    online
      Alehandro, 12.05.2021 21:13
    0
    Очередной физрук с "барселонским сердцем"?)
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 12.05.2021 20:54
    +1
    Барселона превратилась в помои. Президента нужно гнать.
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 12.05.2021 20:53
    0
    та ну нах!))))
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 12.05.2021 20:50
    +1
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 12.05.2021 20:54
    +1
    Барселона превратилась в помои. Президента нужно гнать.
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 12.05.2021 20:50
    +1
    Ссылка
    Alehandro
    online
      Alehandro, 12.05.2021 21:13
    0
    Очередной физрук с "барселонским сердцем"?)
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 12.05.2021 20:53
    0
    та ну нах!))))
    Ссылка
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