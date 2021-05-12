Замена Куману. Барселону может возглавить бывший игрок Металлурга Д

Испанская «Барселона» может в ближайшее время расстаться с главным тренером Рональдом Куманом.
Президент каталонцев Жоан Лапорта недоволен последними результатами команды в Ла Лиге, где «Барса» упустила большой перевес в игре против «Гранады» (3:3), что сильно уменьшило шансы на победу в чемпионате.
Одним из претендентов на пост главного тренера «Барселоны» является 47-летний голландец Йорди Кройф, сын легендарного Йохана Кройфа.
Йорди Кройф играл за донецкий «Металлург» с 2006 по 2008 годы (28 матчей), карьеру игрока завершил в 2010 году. Тренировал «Маккаби» Тель-Авив, китайский «Чунцин Лифан» и сборную Эквадора. С сентября 2020 возглавляет китайскую команду «Шэньчжэнь».
There are some rumors pointing towards Jordi Cruyff actually coming to the club as a manager, not as a sporting director.— Barça Universal (@BarcaUniversal) May 11, 2021
— @sagonzalezbueno pic.twitter.com/fH18j5fbgd
Источник — Twitter
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