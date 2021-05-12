36-й тур
Леванте
3 : 3
Барселона
11.05.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Вели в два мяча. Барселона упустила большой перевес в игре с Леванте

Даже гол Лионеля Месси не помог каталонцам одержать победу

  • 12.05.2021 00:59
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Вели в два мяча. Барселона упустила большой перевес в игре с Леванте
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Барселона» сыграла вничью с «Леванте» (3:3) в матче 36-го тура чемпионата Испании.

«Барса» вела в два мяча, когда забили Лионель Месси и Педри. Хозяева поля сравняли счет, проведя 2 гола за 3 минуты. Дембеле вывел каталонцев вперед, но Серхио Леон опять выравнял ситуацию.

Топ лидеров Ла Лиги: «Атлетико» (77), «Барселона» (76), «Реал» (75), «Севилья» (71), «Реал Сосьедад» (56), «Бетис» (54), «Вильярреал» (52).

Ла Лига. 36-й тур

«Леванте»  «Барселона»  3:3

Голы: Месси, 25 (0:1). Педри, 34 (0:2). Мелеро, 57 (1:2). Моралес, 59 (2:2). Дембеле, 64 (2:3). Леон, 83 (3:3).

«Леванте»: Фернандес, Дуарте (Малса, 61), Везу, Тоньо, Пьер, Мирамон (Коке, 75), Барди (Гомес, 61), Мелеро, Рохер (Леон, 75), Моралес (Кочорашвили, 90), Де Фрутос.

«Барселона»: тер Штеген, Пике, Жорди Альба, Лангле, Араухо (Сержи Роберто, 46. Пуч, 85), Бускетс, де Йонг, Месси, Гризманн (Дест, 81), Дембеле (Брэйтуэйт, 81), Педри (Мингеса, 74).

Предупреждения: Де Фрутос, 67. де Йонг, 77. Моралес, 79. Лангле, 90+1.

Судья: Мунуэра Монтеро.

11 мая. Валенсия. Стадион «Сьюдад де Валенсия».

«Осасуна»  «Кадис»  3:2

Голы: Будимир, 38 (1:0). Шапонич, 49, пен (1:1). Будимир, 75 (2:1). Торрес, 86, пен (3:1). Переа, 90+1 (3:2).

«Эльче» – «Алавес» – 0:2

Голы: Хоселу, 40 (0:1). Риоха, 54 (0:2).

Турнирная таблица Ла Лиги

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Источник — Sport.ua

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