Грустный юбилей. Серена Уильямс проиграла свой 1000-й матч в WTA туре

Надя Подороска испортила праздник легендарной американке

  • 12.05.2021 19:43
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Грустный юбилей. Серена Уильямс проиграла свой 1000-й матч в WTA туре
© Getty Images/Global Images Ukraine. Серена Уильямс

Сегодня Серена Уильямс во втором раунде престижного грунтового турнира WTA в Риме встречалась с Надей Подороской из Аргентины. Для Уильямс это был тысячный матч за карьеру в WTA туре.

Юбилей получился с горьким привкусом: Уильямс потерпела поражение в двух сетах. Матч продолжался 1 час и 59 минут.

2-й раунд

Серена Уильямс (США, 8) – Надя Подороска (Аргентина) – 6:7 (6), 5:7

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Источник — Sport.ua

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