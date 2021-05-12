Грустный юбилей. Серена Уильямс проиграла свой 1000-й матч в WTA туре

Сегодня Серена Уильямс во втором раунде престижного грунтового турнира WTA в Риме встречалась с Надей Подороской из Аргентины. Для Уильямс это был тысячный матч за карьеру в WTA туре.
And the hunger is still there.— wta (@WTA) May 12, 2021
Congratulations on an outstanding achievement, @serenawilliams 🎉#Serena1000 pic.twitter.com/ZtuuznVG50
Юбилей получился с горьким привкусом: Уильямс потерпела поражение в двух сетах. Матч продолжался 1 час и 59 минут.
2-й раунд
Серена Уильямс (США, 8) – Надя Подороска (Аргентина) – 6:7 (6), 5:7
Источник — Sport.ua
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