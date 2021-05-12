Грустный юбилей. Серена Уильямс проиграла свой 1000-й матч в WTA туре

Сегодня Серена Уильямс во втором раунде престижного грунтового турнира WTA в Риме встречалась с Надей Подороской из Аргентины. Для Уильямс это был тысячный матч за карьеру в WTA туре.

Юбилей получился с горьким привкусом: Уильямс потерпела поражение в двух сетах. Матч продолжался 1 час и 59 минут.

2-й раунд

Серена Уильямс (США, 8) – Надя Подороска (Аргентина) – 6:7 (6), 5:7