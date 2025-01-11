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Англия
11 января 2025, 07:09 | Обновлено 11 января 2025, 07:24
212
1

Унаи ЭМЕРИ: «Эта победа – подарок фанатам Астон Виллы на 150-летие клуба»

Главный тренер «Астон Виллы» доволен победой на «Вест Хэмом» в Кубке

11 января 2025, 07:09 | Обновлено 11 января 2025, 07:24
212
1
Унаи ЭМЕРИ: «Эта победа – подарок фанатам Астон Виллы на 150-летие клуба»
Getty Images/Global Images Ukraine. Унаи Эмери

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери доволен тем, что победой смог отметить 150-летний юбилей клуба в игре с «Вест Хэмом» (2:1) в 1/32 финала Кубка Англии:

«Я очень счастлив. Мы праздновали 150-летие клуба. Мы можем порадоваться этой победе и разделить ее с нашими болельщиками. Мы постепенно играли все лучше. Начали с пропущенного гола, и это самое главное, что мы пытаемся исправить – не пропускать легкие голы в начале матчей, как это произошло сегодня.

Постепенно мы чувствовали себя уверенно на поле, доминировали и контролировали игру. Во втором тайме мы четко переломили результат в свою пользу и можем радоваться важному юбилею. Астон Вилла выигрывала этот трофей 7 раз, и он означает многое для наших болельщиков. Надеюсь, мы будем постоянными в своих результатах.

Иногда мы должны контролировать игру, правильно позиционируясь, и быть терпеливыми, ведь соперник хорошо защищается, используя средний или низкий блок. Мы должны учиться быть терпеливыми и учить болельщиков понимать, как мы хотим навязывать свою игру, доминировать и создавать угрозы сопернику со своими идеями.

Когда мы находим проблемы соперника в защите, мы должны их использовать. Нам удалось это сделать лучше во втором тайме. Соперники начали допускать ошибки во время переходов, и мы проделали очень хорошую работу, прогрессируя по ходу игры, особенно во второй половине».

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Николай Степанов Источник: ФК Астон Вилла
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Комментарии 1
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Lulinnha
Виллу можно только поздравить. 150 лет это многое значит. Целая история мирового футбола !
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