Украинец Руслан Малиновский назван лучшим игроком «Аталанты» в апреле. Победитель был определен голосованием болельщиков.

Ранее Руслан был назван лучшим игроком команды в марте. Украинец провел отличный отрезок сезона и в апреле.

В Серии А «Аталанта» ведет упорную борьбу за 2-е место. В активе Руслана 7 голов и 10 голевых передач в 38 матчах сезона (6 голов в 32 играх чемпионата, 1 гол в 2 поединках кубка, 4 игры в еврокубках).