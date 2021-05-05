Малиновский назван лучшим игроком Аталанты в апреле

Ранее украинец был признан лучшим игроком команды в марте

  • 05.05.2021 20:38
  • 673 просмотра
  • 2 комментария
Малиновский назван лучшим игроком Аталанты в апреле
© Getty Images/Global Images Ukraine

Украинец Руслан Малиновский назван лучшим игроком «Аталанты» в апреле. Победитель был определен голосованием болельщиков.

Ранее Руслан был назван лучшим игроком команды в марте. Украинец провел отличный отрезок сезона и в апреле.

В Серии А «Аталанта» ведет упорную борьбу за 2-е место. В активе Руслана 7 голов и 10 голевых передач в 38 матчах сезона (6 голов в 32 играх чемпионата, 1 гол в 2 поединках кубка, 4 игры в еврокубках).

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    adidas77
    online
      adidas77, 05.05.2021 20:54
    +2
    Малина вообще лучший игрок Серии А, в марте и апреле
    По оценкам за матч так точно!
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 05.05.2021 20:49
    +4
    повністю заслужено!
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 05.05.2021 20:49
    +4
    повністю заслужено!
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 05.05.2021 20:54
    +2
    Малина вообще лучший игрок Серии А, в марте и апреле
    По оценкам за матч так точно!
    Ссылка
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