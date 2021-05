Рубен ДИАШ: «Нащупали идеальный баланс в игре. Финал будет потрясающим»

Защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш прокомментировал победу над «ПСЖ» (2:0) в полуфинале Лиги чемпионов:

«Мы нащупали идеальный баланс в игре. Прекрасно обороняемся как команда, вне зависимости от того, кто находится в ключевой зоне - я или кто-то еще. А в атаке у нас есть немало парней, которые тоже знают свое дело. Радостно за Рияда Мареза, забившего свои голы.

Я очень счастлив. Мы отыграли терпеливо. Необходимо было хорошо защищаться, и мы справились с той игрой, которую предложил нам соперник, заслужив победу. Это прекрасное чувство - быть в финале. Конечно, буду завтра смотреть футбол. Уверен, финал в любом случае будет потрясающим».

Защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш был признан лучшим игроком матча ЛЧ против «ПСЖ». Он превзошел всех этим вечером, трижды приняв удары соперника на себя. И никто другой не сделал больше выносов, чем он (по 4 вместе со своим партнером по центру обороны Стоунзом).

✅ Outstanding leadership

✅ Defensive organisation

✅ Sensational blocks



🔝 Rúben Dias takes the plaudits after a brilliant semi-final display 👏🥇



👉 You can vote for @rubendias to win the Player of the Week prize when the poll opens on Wednesday night...#UCLPOTM | #UCL pic.twitter.com/nt8LTmzpIL