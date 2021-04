Европейская Суперлига остановлена. Итальянские клубы покидают проект

Недавно созданная Европейская Суперлига (ESL) полностью остановлена.

Итальянские клубы покидают проект. «Рома» сделала запрос к трем итальянским грандам с предложением выйти из ESL. По неофициальным данным от The Athletic, «Милан» уже покинул Суперлигу. «Интер» и «Ювентус» тоже близки к этому решению.

Вечером 20 апреля состоялось заседание клубов с участием президента ESL Флорентино Переса, где обсуждалось будущее Суперлиги. Английские клубы уже определились, какое решение им принимать, и дружно покинули проект. Им примеру следуют и итальянские команды.

Roma will request the resignation of the three big Italian clubs involved in founding the #SuperLeague (Milan, Juventus and Inter) from Lega #SerieA and the FIGC. It remains to be seen how the other clubs react [Sky Italia] pic.twitter.com/oDCuQKgRiv