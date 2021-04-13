Ман Сити вскоре финализирует трансфер Кайки, на которого претендовал Шахтер

Жемчужина академии «Флуминенсе» перебирается в Англию

  • 13.04.2021 08:42
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Ман Сити вскоре финализирует трансфер Кайки, на которого претендовал Шахтер
© Twitter. Кайки

Бразильский талант Кайки продолжит карьеру в английском «Манчестер Сити», утверждает инсайдер Фабрицио Романо.

По его информации, английский клуб окончательно согласовал детали трансфера 17-летнего вундеркинда, на которого также претендовал «Шахтер», и в настоящий момент соглашение находится на «стадии подписания».

Кайки переедет в Англию летом 2022 года. Сумма сделки составит 10 миллионов евро плюс бонусы и процент от следующей перепродажи. Контракт футболиста с «горожанами» уже согласован и будет рассчитан на 5 лет.

Вместе с Кайки «Манчестер Сити» выкупает у «Флуминенсе» также контракт центрального полузащитника Метиньо, который, как ожидается, сразу же будет отдан в аренду французскому «Труа», который также входит в City Football Group.

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Источник — Sport.ua

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