20 марта «Манчестер Сити» переиграл «Эвертон» (2:0) и вышел в полуфинал Кубка Англии.
Александр Зинченко отыграл весь матч и даже совершил сэйв. В одном из эпизодов украинец выручил команду, выбив мяч головой с ленточки ворот.
ВИДЕО. Круче Эдерсона! Как Зинченко сделал неожиданный сэйв для «Ман Сити»
Just Oleksandr Zinchenko showing why you put players on the line for corners.#EmiratesFACup @ManCity pic.twitter.com/HAJiHAf2FY— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) March 20, 2021
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Источник — Sport.ua
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