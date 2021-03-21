ВИДЕО. Круче Эдерсона! Как Зинченко сделал неожиданный сэйв для Ман Сити

У «горожан» в распоряжении есть новый отличный вратарь

  • 21.03.2021 13:05
  • 4201 просмотр
  • 2 комментария
ВИДЕО. Круче Эдерсона! Как Зинченко сделал неожиданный сэйв для Ман Сити
© FA Cup

20 марта «Манчестер Сити» переиграл «Эвертон» (2:0) и вышел в полуфинал Кубка Англии.

Александр Зинченко отыграл весь матч и даже совершил сэйв. В одном из эпизодов украинец выручил команду, выбив мяч головой с ленточки ворот. 

ВИДЕО. Круче Эдерсона! Как Зинченко сделал неожиданный сэйв для «Ман Сити»

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(14 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Bandera
    online
      Bandera, 21.03.2021 13:23
    -1
    kerch30, 21.03.2021 13:13
    А Бущан би отбил перед собой
    За голкіпером сімферопольської Таврії слідкуй (якщо вона існує).
    А у нас Бущан - красава.
    Ссылка
    kerch30
    online
      kerch30, 21.03.2021 13:13
    -3
    А Бущан би отбил перед собой
    Ссылка
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности