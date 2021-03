20 марта «Манчестер Сити» переиграл «Эвертон» (2:0) и вышел в полуфинал Кубка Англии.

Александр Зинченко отыграл весь матч и даже совершил сэйв. В одном из эпизодов украинец выручил команду, выбив мяч головой с ленточки ворот.

ВИДЕО. Круче Эдерсона! Как Зинченко сделал неожиданный сэйв для «Ман Сити»

Just Oleksandr Zinchenko showing why you put players on the line for corners.#EmiratesFACup @ManCity pic.twitter.com/HAJiHAf2FY