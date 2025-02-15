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15 февраля 2025, 12:55 |
5588
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 15 февраля

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

15 февраля 2025, 12:55 |
5588
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 15 февраля
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 15 февраля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

14:30 Лестер – Арсенал

Ggbet 10.60 – 5.65 – 1.32

17:15 Осасуна – Реал Мадрид

Ggbet 6.02 – 4.84 – 1.56

17:00 Манчестер Сити – Ньюкасл

Ggbet 2.00 – 4.28 – 3.43

19:30 Байер – Бавария

Ggbet 3.13 – 3.81 – 2.31

КИБЕРСПОРТ

20:00 Fnatic – Monte

Ggbet 1.85 – 1.89

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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