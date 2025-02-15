Другие новости15 февраля 2025, 12:55 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 15 февраля
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
15 февраля 2025, 12:55 |
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В субботу, 15 февраля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
14:30 Лестер – Арсенал
17:15 Осасуна – Реал Мадрид
17:00 Манчестер Сити – Ньюкасл
19:30 Байер – Бавария
КИБЕРСПОРТ
20:00 Fnatic – Monte
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