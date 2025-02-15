СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 15 февраля

В субботу, 15 февраля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

14:30 Лестер – Арсенал

10.60 – 5.65 – 1.32

17:15 Осасуна – Реал Мадрид

6.02 – 4.84 – 1.56

17:00 Манчестер Сити – Ньюкасл

2.00 – 4.28 – 3.43

19:30 Байер – Бавария

3.13 – 3.81 – 2.31

КИБЕРСПОРТ

20:00 Fnatic – Monte

1.85 – 1.89