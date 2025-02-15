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  4. Аманда Анисимова – Алена Остапенко. Прогноз на финал турнира WTA 1000 Доха
WTA
15 февраля 2025, 12:45 | Обновлено 15 февраля 2025, 12:47
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0

Аманда Анисимова – Алена Остапенко. Прогноз на финал турнира WTA 1000 Доха

Решающий поединок в Катаре начнется 15 февраля в 17:00 по Киеву

15 февраля 2025, 12:45 | Обновлено 15 февраля 2025, 12:47
380
0
Аманда Анисимова – Алена Остапенко. Прогноз на финал турнира WTA 1000 Доха
Коллаж Sport.ua

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15 февраля на престижном теннисном турнире в Дохе состоится финальный матч, за титул сразятся Аманда Анисимова (41) и Алена Остапенко (37). Начало встречи запланировано на 17:00 по киевскому времени.

Аманда Анисимова

Американская спортсменка вяло начала этот сезон, всего 3 победы в шести матчах без ярких выступлений. Доха стала прорывом для Анисимовой, хотя многие знают, что эта спортсменка на многое способна.

Сетка у Аманды была очень сильная, все соперницы выше рейтингом, при этом все из топ-30. В первом круге пришлось сыграть против опытной экс-первой ракетки мира, белорусской «нейтралки» Виктории Азаренко – 6:3, 7:5, далее прошла десятую ракетку мира, испанку Паулу Бадосу – 6:4, 6:3. Уверенно удалось обыграть крепкую Лейлу Фернандес из Канады – 6:3, 6:0.

Самой сложной битвой получился матч против украинки Марты Костюк, где борьба длилась за каждый мяч, в итоге – 4:6, 7:5, 6:4. Проще чем ожидалось, сложился матч против «нейтралки» Екатерины Александровой – 6:3, 6:3.

В четырех играх из пяти Анисимова подавала в районе 70% первую подачу, только с Бадосой, было всего 55%. Матч против Костюк показал, что физически Анисимовой не так просто отыграть три сета, соперница выглядела свежее на ногах.

Getty Images/Global Images Ukraine. Аманда Анисимова

Алена Остапенко

До этого турнира у Остапенко было 8 поражений в девяти встречах, такие спады характерны латвийской спортсменке, как и подобные взлеты. Всю карьеру теннисистка была невероятно эмоциональна и неустойчива психологически.

На этом турнире Остапенко пока не отдала ни сета, хотя прошла двух соперниц из топ-10. Самой громкой была победа в полуфинале над самой Игой Свентек – 6:3, 6:1, польку удалось не просто пройти, а разгромить. Если вспомнить последний матч, Остапенко была собрана, заряжена на победу, бросалось в глаза, как Алена играет невероятно агрессивно на приеме, с этим вторая ракетка мира справиться не смогла.

Такие соперницы как: Аои Ито, Жасмин Паолини, Онс Жабер не смогли взять у Остапенко больше четырех геймов! Сложнее было против «нейтралки» Людмилы Самсоновой – 7:6, 7:5. Есть ощущение, что латвийку на этом турнире никто остановит, слишком уж она уверенна в себе.

Getty Images/Global Images Ukraine. Алена Остапенко

Личные встречи

Теннисистки пересекались всего раз, этот матч тоже состоялся в Дохе, только на стадии 1/16 финала в 2022-м году, тогда Остапенко одержала тяжелую победу – 6:3, 4:6, 6:4.

Прогноз

Пусть пара финалистов и неожиданная, девушки на этом турнире точно заслужили бороться за титул, так как выдали немало хороших матчей.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Анисимовой – 2,31, успех Остапенко – 1,65 Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Ожидаю непредсказуемого матча и рискну сделать ставку на чистую победу спортсменки из Латвии, у нее больше опыта игры в таких больших матчах.

Прогноз Sport.ua
Аманда Анисимова
15.02.2025 -
17:00
Алена Остапенко
Победа Остапенко 1.65 Сделать ставку
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Аманда Анисимова Алена Остапенко WTA Доха прогнозы прогнозы на теннис
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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