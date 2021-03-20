Манчестер Сити с Зинченко в составе пробился в полуфинал Кубка Англии

«Манчестер Сити» и «Эвертон» в напряженном матче определили участника полуфинала Кубка Англии.
Команда Хосепа Гвардиолы выиграла 2:0 благодаря очередному голу Илкая Гюндогана и мячу Кевина де Брюйне.
Александр Зинченко отыграл весь матч.
Ранее в полуфинал вышел «Саутгемптон», а в воскресенье сразятся «Челси» - «Шеффилд Юнайтед», «Лестер» - «Манчестер Юнайтед».
Кубок Англии. 1/4 финала
Эвертон - Манчестер Сити 0:2
Голы: Гюндоган, 84, де Брюйне, 90
Эвертон: Вирджиния, Холгейт (Ивоби, 87), Мина, Годфри, Коулмэн, Динь, Гомеш, Аллан, Сигурдссон, Калверт-Льюин, Ришарлисон
Манчестер Сити: Стеффен, Уокер, Ляпорт, Диаш, Зинченко, Гюндоган (Родри, 90), Фернандиньо, Бернарду (Марез, 63), Стерлинг (де Брюйне, 79), Фоден, Жезус
Источник — Sport.ua
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