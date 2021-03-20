Эвертон
0 : 2
Ман Сити
20.03.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Манчестер Сити с Зинченко в составе пробился в полуфинал Кубка Англии

Команда Гвардиолы продолжает участие в Кубке Англии

  • 20.03.2021 21:24
  • 2527 просмотров
  • 12 комментариев
Манчестер Сити с Зинченко в составе пробился в полуфинал Кубка Англии
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Манчестер Сити» и «Эвертон» в напряженном матче определили участника полуфинала Кубка Англии.

Команда Хосепа Гвардиолы выиграла 2:0 благодаря очередному голу Илкая Гюндогана и мячу Кевина де Брюйне.

Александр Зинченко отыграл весь матч.

Ранее в полуфинал вышел «Саутгемптон», а в воскресенье сразятся «Челси» - «Шеффилд Юнайтед», «Лестер» - «Манчестер Юнайтед».

Кубок Англии. 1/4 финала

Эвертон - Манчестер Сити 0:2
Голы: Гюндоган, 84, де Брюйне, 90

Эвертон: Вирджиния, Холгейт (Ивоби, 87), Мина, Годфри, Коулмэн, Динь, Гомеш, Аллан, Сигурдссон, Калверт-Льюин, Ришарлисон

Манчестер Сити: Стеффен, Уокер, Ляпорт, Диаш, Зинченко, Гюндоган (Родри, 90), Фернандиньо, Бернарду (Марез, 63), Стерлинг (де Брюйне, 79), Фоден, Жезус

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    YOU OK?
    online
      YOU OK?, 20.03.2021 22:35
    0
    Ссылка
    FatalisTUA
    online
      FatalisTUA, 20.03.2021 22:34
    0
    Чудовий матч провів Зінченко. Навіть важко пригадати чи були у нього якісь помилки.. Дуже активно грав на атаку. В захисті теж надійно. Одного разу за рахунку 0-0 виніс м'яч з лінії воріт! Як на мене був одним з найкращих на полі у складі обидвох команд. Так тримати!
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 20.03.2021 22:22
    0
    Андрей Овчаренко, 20.03.2021 21:54
    Там владение в стиле Шахты против Агробизнеса было. Нах никому не нужное.
    А что по xG? Когда Эвертон проиграл Сити в чемпионате 1:3 там по xG было практически равенство 0,9 против 1,2. В общем, по тому же сценарию прошла и эта игра.
    Ссылка
    Tasha19
    online
      Tasha19, 20.03.2021 22:06
    +2
    Андрей Овчаренко, 20.03.2021 21:44
    Столько ошибок от Сити и такой беспомощности как в этом матче я давно не видел. Анчелотти что-то божественное сотворил в пане тактики, но этого хватило только на 84 минуты.
    То что сотворил Анчелотти называется "автобус")
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    Pol Chopa
      Pol Chopa, 20.03.2021 21:57
    0
    Карло конечно знает какую тактику поставить на этот матч,ноооо если бы такую как с Тотемом,риск, но оправдался плюс захватывающая игра(5-4) а сегодня так себе.
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 20.03.2021 21:54
    -1
    Sentinel, 20.03.2021 21:52
    Играл в 5 защитников? Не, ну владение было 75 на 25. Божественно отдал мяч и ждал контры.
    Там владение в стиле Шахты против Агробизнеса было. Нах никому не нужное.
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 20.03.2021 21:53
    -2
    Тарас Чубак, 20.03.2021 21:50
    ну не знаю, заважали грати авжеж непогано, але ж самі при цьому нічого і не стоврили по суті, тому не сказав що щось божественне
    Ну как сказать, свои моменты были, а реализация как обычно.
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 20.03.2021 21:52
    +1
    Андрей Овчаренко, 20.03.2021 21:44
    Столько ошибок от Сити и такой беспомощности как в этом матче я давно не видел. Анчелотти что-то божественное сотворил в пане тактики, но этого хватило только на 84 минуты.
    Играл в 5 защитников? Не, ну владение было 75 на 25. Божественно отдал мяч и ждал контры.
    Ссылка
    Тарас Чубак
    online
      Тарас Чубак, 20.03.2021 21:50
    +1
    Андрей Овчаренко, 20.03.2021 21:44
    Столько ошибок от Сити и такой беспомощности как в этом матче я давно не видел. Анчелотти что-то божественное сотворил в пане тактики, но этого хватило только на 84 минуты.
    ну не знаю, заважали грати авжеж непогано, але ж самі при цьому нічого і не стоврили по суті, тому не сказав що щось божественне
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 20.03.2021 21:44
    0
    Столько ошибок от Сити и такой беспомощности как в этом матче я давно не видел. Анчелотти что-то божественное сотворил в пане тактики, но этого хватило только на 84 минуты.
    Ссылка
    Andy Chak
    online
      Andy Chak, 20.03.2021 21:42
    +4
    Зіна красава!
    Ссылка
    Bismuth
    online
      Bismuth, 20.03.2021 21:38
    +4
    Пока везде пробиваются.)
    Ссылка
    Andy Chak
    online
      Andy Chak, 20.03.2021 21:42
    +4
    Зіна красава!
    Ссылка
    Bismuth
    online
      Bismuth, 20.03.2021 21:38
    +4
    Пока везде пробиваются.)
    Ссылка
    Tasha19
    online
      Tasha19, 20.03.2021 22:06
    +2
    Андрей Овчаренко, 20.03.2021 21:44
    Столько ошибок от Сити и такой беспомощности как в этом матче я давно не видел. Анчелотти что-то божественное сотворил в пане тактики, но этого хватило только на 84 минуты.
    То что сотворил Анчелотти называется "автобус")
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 20.03.2021 21:52
    +1
    Андрей Овчаренко, 20.03.2021 21:44
    Столько ошибок от Сити и такой беспомощности как в этом матче я давно не видел. Анчелотти что-то божественное сотворил в пане тактики, но этого хватило только на 84 минуты.
    Играл в 5 защитников? Не, ну владение было 75 на 25. Божественно отдал мяч и ждал контры.
    Ссылка
    Тарас Чубак
    online
      Тарас Чубак, 20.03.2021 21:50
    +1
    Андрей Овчаренко, 20.03.2021 21:44
    Столько ошибок от Сити и такой беспомощности как в этом матче я давно не видел. Анчелотти что-то божественное сотворил в пане тактики, но этого хватило только на 84 минуты.
    ну не знаю, заважали грати авжеж непогано, але ж самі при цьому нічого і не стоврили по суті, тому не сказав що щось божественне
    Ссылка
    YOU OK?
    online
      YOU OK?, 20.03.2021 22:35
    0
    Ссылка
    FatalisTUA
    online
      FatalisTUA, 20.03.2021 22:34
    0
    Чудовий матч провів Зінченко. Навіть важко пригадати чи були у нього якісь помилки.. Дуже активно грав на атаку. В захисті теж надійно. Одного разу за рахунку 0-0 виніс м'яч з лінії воріт! Як на мене був одним з найкращих на полі у складі обидвох команд. Так тримати!
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 20.03.2021 22:22
    0
    Андрей Овчаренко, 20.03.2021 21:54
    Там владение в стиле Шахты против Агробизнеса было. Нах никому не нужное.
    А что по xG? Когда Эвертон проиграл Сити в чемпионате 1:3 там по xG было практически равенство 0,9 против 1,2. В общем, по тому же сценарию прошла и эта игра.
    Ссылка
    Pol Chopa
    online
      Pol Chopa, 20.03.2021 21:57
    0
    Карло конечно знает какую тактику поставить на этот матч,ноооо если бы такую как с Тотемом,риск, но оправдался плюс захватывающая игра(5-4) а сегодня так себе.
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 20.03.2021 21:44
    0
    Столько ошибок от Сити и такой беспомощности как в этом матче я давно не видел. Анчелотти что-то божественное сотворил в пане тактики, но этого хватило только на 84 минуты.
    Ссылка
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