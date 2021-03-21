В поединке 1/4 финала Кубка Англии «Манчестер Сити» обыграл «Эвертон» со счетом 2:0.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Эвертон» — «Манчестер Сити» — 0:2
Голы: Гюндоган, 84, де Брюйне, 90
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Источник — ФК Манчестер Сити
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