В субботу, 20-го марта, в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк» в рамках матча 1/4 финала Кубка Англии местный «Эвертон» примет «Манчестер Сити». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени.

«Эвертон»

«Ириски» прошли уже три стадии второго по престижности турнира Англии. Сначала команда из Ливерпуля переиграла «Ротерхэм» (2:1), после этого разгромила «Шеффилд Уэнсдей» (3:0), а затем в сверхрезультативном и очень интересном матче в дополнительное время сломила сопротивление «Тоттенхэма» (5:4). Думается, что эта игра до сих пор у всех в памяти. «Эвертон» вполне может побороться за титул, однако сейчас в соперниках грозный «Манчестер Сити» и подопечные Карло Анчелотти точно не будут фаворитами противостояния.

Что касается чемпионата страны, то тут «синие» все еще в борьбе за место в Лиге чемпионов. Ливерпульцы имеют в своем активе 46 очков и отстают от четвертого «Челси» на пять баллов. При этом, у «ирисок» есть игра в запасе, поэтому все еще возможно. Правда, в последних двух матчах Премьер-лиги «Эвертон» потерпел поражения, уступив «Челси» (0:2) и «Бернли» (1:2). Эти результаты существенно уменьшили шансы команды на решения главной задачи, но главное вовремя прийти в себя.

В лазарете «Эвертона» продолжают находиться Джордан Пикфорд, Жан-Филипп Гбамен, Фабиан Делф, Абдулайе Дукуре и Хамес Родригес. Все они не помогут команде Анчелотти в этой игре.

«Манчестер Сити»

«Горожане» также без особых проблем пробились в четвертьфинал Кубка Англии. Правда, соперников из АПЛ у них еще не было. Сначала команда Хосепа Гвардиолы разгромила «Бирмингем» (3:0), после чего разобралась с «Челтенхэмом» (3:1) и «Суонси» (3:1). «Эвертон» без сомнения самый серьезный соперник из всех. Несмотря на то, что игра на выезде, «Манчестер Сити» является явным фаворитом противостояния.

В чемпионате Англии «горожане» занимают уверенное первое место, опережая второй «Манчестер Юнайтед» на 14 (!) очков. Команда игрока сборной Украины Александра Зинченко уже вряд ли упустит титул. Более того, «Сити» продолжает борьбу во всех турнирах. Подопечные Гвардиолы также вышли в финал Кубка английской лиги, где сыграют с «Тоттенхэмом», а также пробились в четвертьфинал Лиги чемпионов, легко одолев «Боруссию» из Менхенгладбаха.

История встреч

Соперники провели между собой всего 189 матчей, в которых 74 победы одержал «Манчестер Сити», еще 68 викторий на счету «Эвертона» и 47 ничьих.

В текущем сезоне АПЛ «Манчестер Сити» на выезде уверенно переиграл «Эвертон». На голы Фила Фодена, Рияда Мареза и Бернарду Силвы хозяева ответили лишь голом престижа Ришарлисона.

Ориентировочные составы:

«Эвертон»: Виржиниа, Холгейт, Кин, Гожфри, Динь, Аллан, Дэвис, Гомеш, Ивоби, Кальверт-Льюин, Ришарлисон.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Стоунз, Диаш, Зинченко, Силва, Родри, Гюндоган, Марез, Фоден, Де Брюйне.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что этот поединок завершится победой гостей, а потому нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 1.31 по линии Parimatch.

20 марта, суббота