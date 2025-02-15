Екатерина Александрова – Аманда Анисимова. Наказала нейтралку. Видеообзор

14 февраля состоялся полуфинальный матч хардового турнира WTA 1000 в Дохе (Катара) между Екатериной Александровой и Амандой Анисимовой.

Представительница США в двух сетах уверенно переиграла «нейтральную» россиянку со счетом 6:3, 6:3 за 1 час и 31 минуту.

Это была третья встреча соперниц. Анисимова одержала вторую победу в очных противостояниях.

В финале Аманда сыграет против Алены Остапенко.

Видеообзор матча Екатерина Александрова – Аманда Анисимова