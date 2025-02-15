WTA15 февраля 2025, 05:18 |
116
0
Екатерина Александрова – Аманда Анисимова. Наказала нейтралку. Видеообзор
Смотрите видеообзор матча 1/2 финала турнира WTA 1000 в Дохе
15 февраля 2025, 05:18 |
116
0
14 февраля состоялся полуфинальный матч хардового турнира WTA 1000 в Дохе (Катара) между Екатериной Александровой и Амандой Анисимовой.
Представительница США в двух сетах уверенно переиграла «нейтральную» россиянку со счетом 6:3, 6:3 за 1 час и 31 минуту.
Это была третья встреча соперниц. Анисимова одержала вторую победу в очных противостояниях.
В финале Аманда сыграет против Алены Остапенко.
Видеообзор матча Екатерина Александрова – Аманда Анисимова
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 14 февраля 2025, 23:44 5
Александр высоко оценил Мозеса Итауму
Футбол | 14 февраля 2025, 08:10 0
Андрей показал мастер-класс в набивании мяча
Бокс | 14.02.2025, 10:10
Футбол | 14.02.2025, 11:11
Теннис | 14.02.2025, 12:52
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
13.02.2025, 09:05
13.02.2025, 15:00 22
13.02.2025, 09:35 1
14.02.2025, 08:58 2
14.02.2025, 03:01
13.02.2025, 22:16 4
14.02.2025, 07:44 8
13.02.2025, 18:10 11