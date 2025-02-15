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  4. Екатерина Александрова – Аманда Анисимова. Наказала нейтралку. Видеообзор
WTA
15 февраля 2025, 05:18 |
116
0

Екатерина Александрова – Аманда Анисимова. Наказала нейтралку. Видеообзор

Смотрите видеообзор матча 1/2 финала турнира WTA 1000 в Дохе

15 февраля 2025, 05:18 |
116
0
Екатерина Александрова – Аманда Анисимова. Наказала нейтралку. Видеообзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Аманда Анисимова

14 февраля состоялся полуфинальный матч хардового турнира WTA 1000 в Дохе (Катара) между Екатериной Александровой и Амандой Анисимовой.

Представительница США в двух сетах уверенно переиграла «нейтральную» россиянку со счетом 6:3, 6:3 за 1 час и 31 минуту.

Это была третья встреча соперниц. Анисимова одержала вторую победу в очных противостояниях.

В финале Аманда сыграет против Алены Остапенко.

Видеообзор матча Екатерина Александрова – Аманда Анисимова

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Екатерина Александрова – Аманда Анисимова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Екатерина Александрова Аманда Анисимова WTA Доха видео теннисные видеообзоры
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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