КАБАЕВ: «Хочется внести свою лепту, чтобы наша эмблема изменилась»

Полузащитник «Динамо» Владислав Кабаев поделился впечатлениями от подходящего к своему завершению периода заграничного тренировочного сбора.

- Тренировочные сборы фактически заканчиваются. Какое настроение?

– Думаю, все чувствуют, как уже хочется домой. Хотя здесь тепло, а там холодно, но в Киев очень хочется. Очень долго не видели семьи. Также много работали на собрании, больше месяца, поэтому завершаем подготовку, надеюсь, на хорошей ноте. Впереди еще два матча – и поедем домой.

- Каждые сборы – это возможность научиться чему-то новому. Это далеко не первое собрание для тебя, но, наверное, первое столь продолжительное по времени. Научился ли чему-нибудь новому за этот период?

- В общем, ты всегда учишься чему-то новому – даже в 50-60 лет. Ведь футбол прогрессирует… Что для себя больше всего заметил – было много тактики, моделирования. Думаю, Александр Владимирович видит, что оно нам приелось, при этом также мы понимаем, что сборы в общем-то штука не очень приятная, но именно на собрании закладывается фундамент, и ты знаешь, для чего именно ты это делаешь. Так что нормально на это реагируем, где-то тяжеловато, но это футбол, мы знаем, что впереди у нас большие задачи, и это принесет нам свои плюсы.

- На сборах есть разные беговые упражнения – сначала было на выносливость, сегодня на скорость. Насколько ты доволен своими показателями?

- Я, честно говоря, самокритичный и максималист по натуре, поэтому всегда хочется лучше – и пробежать, и забить, и отдать. Сегодня бежали против ветра, так что результаты были не очень хорошие. Возможно, сказались нагрузки, или уже возраст дает о себе знать… Хотелось получше, но ничего страшного. У нас еще есть время, будет выходной по приезду в Киев, и будем придерживаться плана, который есть у нас.

- Команда находится больше месяца на сборах. Есть ли день, который запомнился тебе больше всего?

- Честно говоря, уже больше думаю о выходных, потому что немного «наелись» (улыбается). В общем, ничего особенного в тренировочном процессе не было. Сегодня хоть и эмоций мало, все домой хотят, но были и турниры, и скорость. Так что немного посмеялись и в хорошем настроении завершаем этот день.

– Часто на сборах были дни с двумя тренировками в день. Какое лучшее упражнение для тебя лично – с мячом и без него?

– Если спросить у любого футболиста, то, наверное, все скажут, что не любят работу без мяча. Возможно, разве что Тимчик и Дячук любят какую-то работу «черновую» выполнить… Мы любим некий «аквариум», где играем четыре на четыре, пять на пять, или турнир на три-четыре команды, когда играешь на выбывание. Тогда просыпается такой азарт… В общем, нравится все футбольное, с мячами – как, например, квадраты, набрать 15-20 передач и т.п. Конечно, никто не любит работать без мяча, но при этом понимаем, что и такие упражнения нужны.

– Поделись секретом, как держать себя в эмоциональном тонусе в течение длительных сборов?

- Тяжеловато. Стараешься даже самостоятельно чуть-чуть разрядиться, к примеру, сходить на набережную прогуляться. Думали даже в гольф здесь сыграть, но, честно говоря, сил нет. Кто-то фильмы смотрит, кто-то в PlayStation играет… Сейчас Лига чемпионов играет, много матчей, можно смотреть и чему-то учиться. Также можно читать, но книгу, которую я привез с собой, за все собрание только два-три раза открыл – возможно, нужно почитать еще (улыбается).

– Впереди завершающая часть сезона. Не давит ли на команду то место, на котором находится сейчас «Динамо»?

- На самом деле это все зависит от того, как футболист или тренер это воспринимает – на кого-то давит, кого-то, наоборот, вдохновляет. По себе скажу, что мы ради этого проделали много работы, и чем дальше мы будем заходить, чем выше подниматься, тем труднее будет удержаться. Это нормально, и каждый футболист, когда одевает футболку с динамовским ромбом, испытывает на себе это бремя ответственности. Но это приятное бремя, ведь с этим клубом ты прогрессируешь. Мы понимаем, какие перед нами стоят задачи, какие у нас конкуренты, поэтому будет интересно. От себя мы будем делать все, выкладываться на поле, чтобы добиваться результата, которого хотим мы и которого ждут от нас болельщики, тренеры, руководство.

- Ты говорил о динамовской эмблеме, и после этого сезона она может видоизмениться – в случае чемпионства прибавляется третья звезда…

– Да, я знаю об этом. Хочется внести свою лепту, чтобы наша эмблема действительно изменилась по завершению сезона.