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  4. Динамо дозаявило на сезон двух игроков. В списке – 16-летний вратарь
Украина. Премьер лига
15 февраля 2025, 12:40 |
1439
0

Динамо дозаявило на сезон двух игроков. В списке – 16-летний вратарь

Демьян Третяк и Дмитрий Пожар идут по списку Б

15 февраля 2025, 12:40 |
1439
0
Динамо дозаявило на сезон двух игроков. В списке – 16-летний вратарь
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Динамо Киев

Накануне старта второй части сезона Украинской Премьер-лиги команды получили возможность дозаявить игроков на матчи чемпионата.

Киевское «Динамо» приняло решение включить в список Б двух игроков – это 16-летний голкипер Дмитрий Пожар и защитник Демьян Третяк, которому 17 лет.

Третяк 11 февраля провел 10 минут на поле в матче Юношеской лиги УЕФА против итальянской «Аталанты» U-19 (3:3, 6:7 по пенальти). Кроме этого защитник имеет опыт выступлений за сборную Украины U-17.

«Динамо» набрало 43 балла и занимает первое место в чемпионате Украины. Отрыв от ближайшего преследователя составляет пять очков.

В следующем официальном поединке подопечные Александра Шовковского сыграют против львовских «Карпат» 23 февраля. Начало встречи – в 18:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что игрок «Динамо», который пребывает в аренде, забил гол в составе бразильского клуба.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Демьян Третяк заявка Александр Шовковский
Николай Титюк Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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