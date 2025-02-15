Динамо дозаявило на сезон двух игроков. В списке – 16-летний вратарь

Накануне старта второй части сезона Украинской Премьер-лиги команды получили возможность дозаявить игроков на матчи чемпионата.

Киевское «Динамо» приняло решение включить в список Б двух игроков – это 16-летний голкипер Дмитрий Пожар и защитник Демьян Третяк, которому 17 лет.

Третяк 11 февраля провел 10 минут на поле в матче Юношеской лиги УЕФА против итальянской «Аталанты» U-19 (3:3, 6:7 по пенальти). Кроме этого защитник имеет опыт выступлений за сборную Украины U-17.

«Динамо» набрало 43 балла и занимает первое место в чемпионате Украины. Отрыв от ближайшего преследователя составляет пять очков.

В следующем официальном поединке подопечные Александра Шовковского сыграют против львовских «Карпат» 23 февраля. Начало встречи – в 18:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что игрок «Динамо», который пребывает в аренде, забил гол в составе бразильского клуба.