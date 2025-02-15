Вячеслав ШАРПАР: «Переход в Металлист за два млн евро? Сумма была другая»

Вячеслав Шарпар поиграл под руководством легендарных украинских тренеров – Виталия Кварцяного и Мирона Маркевича, дважды выиграл Первую лигу с ахтырским «Нефтяником» и мариупольским «Ильичевцем», а также стал дважды бронзовым призером в составе харьковского «Металлиста» и полтавской «Ворсклы», имеет опыт выступлений в еврокубках.

В большом интервью Sport.ua бывший футболист рассказал о своей насыщенной карьере.

«Начал тренироваться в «Металлурге», но играл за «Торпедо»

– Вячеслав, расскажите, чем вы сейчас занимаетесь?

– Я занимаюсь трудоустройством футболистов, можно сказать, что работаю агентом. После завершения карьеры, начал заниматься тем, чему посвятил всю свою жизнь. Я получил в Киеве лицензию агента и сразу включился в работу. Это было в 2021 году.

Сейчас больше работаю, как посредник. Пытаемся помочь футболистам найти команды, контактируем с клубами, тренерами, за все время в футболе у меня есть много знакомых, поэтому стараемся помочь игрокам устроить свою карьеру.

– Как вы вообще попали в футбол?

– Начинал заниматься футболом в родном городе Зеленодольск Днепропетровской области, хотя до этого пробовал себя в баскетболе и каратэ, но футбол победил.

– Затем вы переехали в Запорожье?

– В девятом классе я переехал в Запорожье, хотя до этого я ездил на просмотр в Днепр, но не смог попасть в днепровский интернат, в который всегда было трудно пробиться из-за большой конкуренции.

Затем благодаря своему отцу я поехал в Запорожье, где начал тренироваться в «Металлурге», но играл за «Торпедо». В то время я не попадал в состав «Металлурга», поэтому приобретал опыт в составе «автозаводцев».

«Закончил школу и подписал первый контракт»

– Но первый профессиональный контракт вы подписали с броварским «Нафкомом»?

– Да, когда закончил школу, поехал в Бровары и подписал контракт с «Нафкомом». Как туда попал? Помог сосед по дому, у которого были связи с руководством клуба, он договорился о моем просмотре. Я дважды туда ездил. В одном из матчей я забил два мяча и главный тренер «Нефтекома» Олег Федорчук сказал: «Все, подписываем на пять лет».

– Тогда «Нафком» выступал в Первой лиге?

– Да, тогда команда была в Первой лиге. За эту команду я сыграл немного матчей и переехал в Крым.

– Федорчук возглавил «Таврию» и вас забрал с собой...

– Так и было. Федорчук тогда забрал многих игроков из «Нафкома». Я играл за молодежный состав «Таврии», нас подпускали тренироваться с основой, после чего отправили в аренду в красноперекопский «Химик».

– Несмотря, что не играли за «Таврию», все равно можно сказать, что это был удачный для вас период?

– Конечно. Я был тогда молодым, но мы тренировались с известными футболистами – Головко, Чижевским, Эдмаром, Гоменюком, Дмитрулиным, Ковпаком, Корневым, Омоко, Ревой и другими. Даже тренируясь с ними, я получил большой опыт, который помог мне в будущем.

«Нефтянику с Динамо повезло»

– После «Таврии» следующим вашим клубом стал ахтырский «Нефтяник».

– Мой отец знал тогдашнего главного тренера команды Сергея Васильевича Шевченко и он договорился, чтобы я приехал на просмотр. После чего мне предложили подписать контракт, но перед этим нужно было решить вопрос с «Таврией», которой нужно было заплатить компенсацию за меня. Но это прошло без каких-то проблем и я стал игроком ахтырского клуба.

– В 2007 году «Нефтяник» стал чемпионом Первой лиги и повысился в классе. За счет чего команда из небольшого города достигла такого успеха?

– В команде было много опытных игроков, которые уже не один год играли в Первой лиге плюс тренерский штаб сумел всех объединить одной целью. У «Нефтяника» не было проблем с финансами, вовремя выплачивались зарплаты и премии, все это помогало в решении высоких задач.

– Вы тогда дебютировали в высшей лиге, тяжело было?

– Конечно, тяжело. В команде остались почти все футболисты, которые играли в Первой лиге и этот переход дался команде тяжело – это был другой уровень. Потом уже появились более опытные игроки.

– В первых турах «Нефтянику» пришлось играть с «Металлистом», «Шахтером»... Календарь для новичка Высшей лиги был серьезным.

– Тогда часто так было, что календарь делали таким образом, что лидеры в первых турах играли против аутсайдеров, поэтому и «Нефтянику» пришлось стартовать против сильных команд.

– «Нефтяник» тогда долго шел без побед, после чего сенсационно обыграл на выезде «Динамо» (1:0).

– Тогда с «Динамо» нам повезло, хотя я не принимал участия в этой игре. Выдали хороший матч, тогда и Йожефа Сабо уволили, Сергей Ребров пенальти не забил, а у нас Олег Шептицкий реализовал свой шанс – 1:0 и до свидания.

– После первого круга на горизонте появился «Ильичевец».

– Я вообще никуда не просился уходить из «Нефтяника», но приехал главный тренер «Ильичевца» Александр Ищенко, который предложил перейти в аренду, пообещал большую зарплату. Тогда я в Мариуполе получал больше, чем в Высшей лиге, была задача выйти из Первой лиги в Высшую. Клубы тогда договорились об аренде на полгода, мы были на сборах в Турции, и я сразу переехал в расположение «Ильичевца».

– Была еще информация, что у вас был вариант с Казахстаном.

– Перед переходом в «Ильичевец» я поехал на просмотр в «Кайсар», подошел главному тренеру, но клубы тогда не договорились.

«А как без конфликтов с Кварцяным? С ним трудно работать»

– Как происходил ваш первый приход в «Волынь»?

– Мне позвонил Александр Ярощук, я был с ним знаком, он раньше работал в «Нефтянике». Я перед переходом в «Волынь» играл в аренде за «Десну» и в матче против луцкой команды хорошо себя проявил. Тогда у меня было два варианта – «Александрия» и «Волынь». Финансовые условия предлагали одинаковые, но Ярощук меня уговорил переехать в Луцк, заверив, что у команды серьезная задача – выйти в УПЛ. В итоге мы выполнили эту задачу.

ФК Волынь. Вячеслав Шарпар (в центре)

Виталий Кварцяный тогда собрал хорошую команду для Первой лиги – Симинин, Пичкур, Пищур, Ндоя, Мостовой, Майкон, Рамон, Герасимюк и другие.

– Не боялись тогда идти к Виталию Кварцяному? Все знают его нагрузки, овчарку, бронежилеты...

– Я все это прошел, хотя до этого не знал, что именно такие будут нагрузки. Я приехал на сборы в Ялту, а там три тренировке в день – первая в шесть утра.

– Были у вас конфликты с Кварцяным?

– А как без них с Кварцяным? С ним тяжело работать, но он быстро отходит, все это знали и знают.

– В «Волыни» вы впервые играли в центре защиты.

– Да, было такое. Я скажу, что Кварцяный меня ставил почти на все позиции на поле. Когда-то против донецкого «Металлурга» в матче Кубка Украины выпустил меня играть правого полузащитника – это было для меня впервые в жизни. До этого я еще не играл вингером.

– Затем главным тренером «Волыни» стал Анатолий Демьяненко. Насколько изменился тренировочный процесс или он работал по конспектам Валерия Лобановского?

– Нет, таких нагрузок, как при Кварцяном, уже не было. Конечно, были у Демьяненко помощники по физподготовке, но все в меру. На сборах в Турции было много беговой работы, было тяжело, но все ровно не так как при Кварцяном.

Я могу сказать, что Демьяненко также порядочный человек, остались теплые воспоминания от работы с ним.

«На самом деле, сумма была немного другая – 1,6 млн долларов, потому что я сам видел в контракте эти цифры»

– Зимой 2011 года вас пригласил «Металлист», где тогда в команде уже были Папа Гуйе, Эдмар, Валяев, Клейтон Шавьер и другие. Не страшно было ехать в харьковскую команду?

– Тогда было не страшно, потому что ехали на просмотр. Мне об этом сказал Александр Пищур: «Мы едем на просмотр в «Металлист», Кварцяный договорился». Мы тогда были на сборах в Крыму, и я сказал: «Хорошо, поедем».

Мы вернулись и потом поехали на сборы с «Металлистом» в Дубае. Уровень игроков был совсем другой, у Мирона Маркевича все тренировки через пас, техничные футболисты этому способствовали. Маркевич ставил такой футбол, чтобы нравился болельщикам

– Кто из игроков выделялся из того «Металлиста»?

– Когда я приехал, то больше всего поразил Тайсон, а когда позже «Металлист» взял Хосе Сосу, то аргентинец мне больше всего нравился.

– Переговоры о вашем подписании шли долго. Правда, что за вас «Металлист» заплатил «Волыни» два миллиона евро?

– На самом деле, сумма была немного другая – 1,6 млн долларов, потому что я сам видел в контракте эти цифры.

– И ваши финансовые условия значительно улучшились. В то время Александр Ярославский был щедрым, правда же?

– Да, это правда. При Ярославском все было солидно и все вовремя выплачивалось. Пока он был в «Металлисте», никаких претензий по финансам вообще ни у кого не было.

Ярославский очень часто на базу приезжал, общался с командой.

– Было такое, что Ярославский мог выплатить двойную премию?

– Это все больше шло от бразильцев, которые в раздевалке после удачной игры пели: «Ярославский, Ярославский, Ярославский, двойная премия». После этого Ярославский уже не мог отказать.

ФК Металлист. Вячеслав Шарпар

– Довольны своим периодом карьеры в «Металлисте»?

– Конечно, конечно, довольны. Я получил огромный опыт от футболистов высокого уровня, многое взял от Мирона Маркевича, поэтому я совсем не жалею, что был в «Металлисте».

«Договорились с Волынью, что на деньги не претендую и после этого меня отпустили»

– Затем вы поездили по арендам в разных клубах. А что была за история с «Черноморцем», когда вы уже подписали договор об аренде, а через несколько дней разорвали его?

– Ситуация была такова, что я был в отпуске и мне позвонил Роман Григорчук и предложил перейти в «Черноморец» на правах аренды. Григорчук – нормальный человек и хороший тренер, но что-то не пошло там с первых дней. Тогда «Черноморец» при нем давал хорошие результаты, но я решил уйти по семейным обстоятельствам, такое бывает.

– Летом 2015 года вы впервые попробовали легионерского хлеба. Как возник вариант с «Шерифом»?

– Мои первые агенты предложили поехать в Молдову. Я тогда не смог себя проявить, но на это были некоторые причины – у меня была температура, ангина, и все же было принято решение ехать. Там собирали легионеров под еврокубки. Я сыграл эти матчи в еврокубках и разорвал контракт. «Шериф» тогда не смог пройти первый раунд квалификации Лиги Европы. Президент клуба был недоволен легионерами, поэтому сотрудничество было завершено.

– Затем вы отправились в Казахстан. Там вы стали игроком «Атырау».

– Да, мои агенты Игорь Кривенко и Алексей Люндовский договорились с «Атырау». У меня тогда была такая ситуация, что «Волынь» вообще деньги не платила, когда я вернулся из «Шерифа». Были большие задержки, Кварцяный говорил, чтобы я оставался, все выплатят, выйдем в еврокубки, тогда команда шла на пятом месте. Я каждый день приходил и просил, чтобы меня отпустили. Через некоторое время я с генеральным директором клуба Евгенией Жуховицкой договорился, что претензий не имею, на деньги не претендую и после этого меня отпустили.

«Кобин звал в «Минай», но решил, что хватит уже»

– Один из лучших периодов вашей карьеры был в «Ворскле». Команда боролась за высокие места в УПЛ, играла в еврокубках, вы забивали лондонскому «Арсеналу»...

– Да, остались приятные воспоминания. Мне тогда Богдан Шуст и Павел Ребенок предложили перейти в «Ворсклу», позвонили, сказали, чтобы приезжал. Я тогда был без команды месяца три, был дома, ждал какие-то предложения. Были звонки с Кипра, еще какие-то варианты, но без конкретики.

Хотя в то время «Ворскла» также имела финансовые проблемы, но тогда у меня не было вариантов и я решил поехать. Главный тренер Василий Сачко сказал, чтобы оставался. В итоге решили вопрос о контракте, тем более, я не просил какие-то заоблачные условия. Но со временем финансовые условия улучшились.

Мы сначала не попали в топ-6, но позже пришел Иван Балан и они с Сачко и Анатолием Момотом сделали интересный тренировочный процесс. Балан больше отвечал за физическую подготовку, были хорошие нагрузки и это все дало результат.

– «Ворскла» начала играть в еврокубках, финансовое положение клуба стало лучше.

– Да, заработали деньги, начали рассчитываться с нами, клуб развивался.

Getty Images/Global Images Ukraine. Вячеслав Шарпар забивает Арсеналу на Эмирейтс Стедиум

– Вы тогда забили «Арсеналу» на выезде (2:4). А вообще против кого было играть тяжелее всего?

– Очень сильным был Обамеянг, нашим защитникам было трудно играть против него. Также выделялся Уэллбек.

– Карьеру вы закончили в «Волыни»…

– Я уже так наигрался в Первой лиге, что не хотелось продолжать. Хотя были варианты, звонил Василий Кобин, звал в «Минай», но решил, что хватит уже.

– Ваша символическая сборная футболистов, с которыми вы играли.

– Шуст - Вильягра, Обрадович, Папа Гуйе, Фининьо - Тайсон, Шавьер, Соса - Майкон, Девич, Рамон. Тренер - Мирон Маркевич.