Кварцяный получил предложение стать тренером. Ответ был однозначным

Известный украинский тренер Виталий Кварцяный рассказал, как покойный Вячеслав Шарпар хотел вернуть его к работе.

– Однако Шарпар потом ещё не раз возвращался в «Волынь».

– Его тянуло ко мне. Потом травмированные игроки «Металлиста» выздоровели, и его отдали нам в аренду бесплатно.

Хотя у нас был конфликт, когда Шарпар не захотел выходить на матч против «Металлиста». Я говорю: «Иди играй!». А он: «Я не буду играть». Я же ему объясняю, что он у нас в аренде, должен играть. Был такой эмоциональный момент. Но жизнь продолжалась, мы работали дальше. Коллектив у нас был хороший, и Шарпар всегда входил в группу лидеров команды, пользовался авторитетом. Я сожалею, что он не реализовался как футболист на все 100%, ведь у него были очень серьёзные возможности.

– Когда вы в последний раз с ним общались?

– Примерно полтора года назад. Он уже занимался агентским бизнесом, был где-то в странах Балтии, звонил мне, предлагал работу. Но я ему сказал: «Слава, я уже никуда не хочу ехать. Люди посмотрят в мой паспорт, а там, сам понимаешь, какие цифры». Были моменты, когда я хотел уйти из футбола, но организм и психология всё равно тянут к тому, чем ты занимался всю жизнь. Хотелось бы ещё поработать и реализовать то, что не смог раньше.

Ранее бывший тренер «Волыни» Виталий Кварцяный назвал игроков, у которых есть перспективы стать главными звездами футбола.