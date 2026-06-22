Мирон МАРКЕВИЧ: «Иметь такого игрока в команде – это мечта»
Известный тренер – о Шарпаре
Известный украинский тренер Мирон Маркевич высказался о известном украинском футболисте Вячеславе Шарпаре.
«Он всегда добросовестно тренировался и лишнего не говорил. Никаких претензий от него я никогда не слышал. В «Металлисте» тогда все были профессионалами. Это мечта тренера – иметь таких футболистов в команде. Шарпар был общительным парнем, общался со всеми. Вообще в «Металлисте» тогда царила такая атмосфера, что все уважали друг друга. Вместе тренировались, вместе отдыхали, никаких проблем не возникало», – отметил Маркевич.
Ранее появились новые подробности трагической гибели бывшего украинского футболиста Вячеслава Шарпара, который ушел из жизни в возрасте 39 лет.
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