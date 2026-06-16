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Украина. Премьер лига
16 июня 2026, 23:02 |
2120
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Известного украинского футболиста нашли мертвым в море

В Греции сообщили о причинах смерти Шарпара

16 июня 2026, 23:02 |
2120
1 Comments
Известного украинского футболиста нашли мертвым в море
ФК Ворскла. Вячеслав Шарпар
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Появились новые подробности трагической гибели бывшего украинского футболиста Вячеслава Шарпара, скончавшегося в возрасте 39 лет.

По информации греческих СМИ, экс-хавбек пропал без вести 2 июня – в день своего рождения. Сообщается, что Шарпар отправился купаться на пляже в Лутраки, после чего перестал выходить на связь.

Родственники футболиста обратились в правоохранительные органы только 4 июня, когда стало ясно, что его местонахождение остается неизвестным. После этого была организована масштабная поисково-спасательная операция с участием береговой охраны, водолазов, авиации и частных судов.

15 июня тело мужчины обнаружили в морской акватории вблизи Лутраки. На место происшествия прибыли сотрудники береговой охраны, которые доставили тело на берег для проведения необходимых судебно-медицинских процедур и официальной идентификации.

Шарпар выступал за такие известные украинские команды, как «Ворскла», «Волынь», «Металлист» и ряд других клубов.

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смерть чемпионат Украины по футболу Вячеслав Шарпар Украинская Премьер-лига
Дмитрий Олийченко Источник
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Комментарии 1
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Походу пьяный полез купаться и утонул((( стандартная ситуация... сколько таких случаев... водоёмы не любят алкоголь
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