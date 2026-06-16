Известного украинского футболиста нашли мертвым в море

Появились новые подробности трагической гибели бывшего украинского футболиста Вячеслава Шарпара, скончавшегося в возрасте 39 лет.

По информации греческих СМИ, экс-хавбек пропал без вести 2 июня – в день своего рождения. Сообщается, что Шарпар отправился купаться на пляже в Лутраки, после чего перестал выходить на связь.

Родственники футболиста обратились в правоохранительные органы только 4 июня, когда стало ясно, что его местонахождение остается неизвестным. После этого была организована масштабная поисково-спасательная операция с участием береговой охраны, водолазов, авиации и частных судов.

15 июня тело мужчины обнаружили в морской акватории вблизи Лутраки. На место происшествия прибыли сотрудники береговой охраны, которые доставили тело на берег для проведения необходимых судебно-медицинских процедур и официальной идентификации.

Шарпар выступал за такие известные украинские команды, как «Ворскла», «Волынь», «Металлист» и ряд других клубов.