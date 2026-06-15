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Украина. Премьер лига
15 июня 2026, 12:49 | Обновлено 15 июня 2026, 12:55
6579
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Ушел из жизни известный украинский футболист, который играл в Премьер-лиге

Экс-футболист «Волыни», «Металлиста», «Ворсклы» Вячеслав Шарпар умер в возрасте 39 лет

15 июня 2026, 12:49 | Обновлено 15 июня 2026, 12:55
6579
0
Ушел из жизни известный украинский футболист, который играл в Премьер-лиге
ФК Ворскла Полтава. Вячеслав Шарпар
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Известный украинский футболист, экс-игрок сборной U-21 Вячеслав Шарпар ушел из жизни в возрасте 39 лет – об этом сообщили его родители в социальных сетях:

«Сегодня мне очень непросто писать эти слова. 2 июня трагически ушел из жизни наш дорогой и благословенный сын Вячеслав. В настоящее время его тело находится в Греции.

Предстоит сложный путь возвращения домой, в Украину, чтобы мы могли провести его в последний путь по нашим христианским традициям. Впереди большие затраты на возвращение тела и погребение.

Если у вас есть возможность поддержать нашу семью финансово, мы будем искренне благодарны за любую помощь», – сообщила мама Вячеслава.

Номер карты закреплен в сообщении Валентины Шарпар в социальных сетях.

В течение своей карьеры полузащитник играл за луцкую «Волынь», харьковский «Металлист», полтавскую «Ворсклу» и многие другие клубы в Украине и за ее пределами (Латвия, Молдова, Казахстан).

Шарпар завершил профессиональную карьеру в 2022 году. Футболист становился бронзовым призером чемпионата Украины, дважды побеждал в Первой лиге, выигрывал чемпионат Латвии и побеждал в Суперкубке Молдовы.

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Николай Тытюк Источник: Facebook
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