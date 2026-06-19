Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мирон МАРКЕВИЧ: «Его подтянул Кварцяный. Он бросился мне в глаза»
Украина. Премьер лига
19 июня 2026, 04:32 |
375
0

Мирон МАРКЕВИЧ: «Его подтянул Кварцяный. Он бросился мне в глаза»

Известный тренер – о покойном Вячеславе Шарпаре

19 июня 2026, 04:32 |
375
0
Мирон МАРКЕВИЧ: «Его подтянул Кварцяный. Он бросился мне в глаза»
УАФ. Мирон Маркевич
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Известный украинский тренер Мирон Маркевич высказался о знаменитом украинском футболисте.

– Мирон Богданович, когда вы впервые обратили внимание на Шарпара и чем он вас привлек, что вы пригласили его в «Металлист»?

– Кварцяный подтянул Шарпара до хорошего уровня, и Вячеслав сразу бросился мне в глаза. Это был физически сильный и очень умный футболист. В «Металлисте» на тот момент было мало украинцев, и он нам идеально подошёл. Его видение игры полностью совпадало со стилем «Металлиста». Шарпар нам тогда серьёзно помог.

Ранее появились новые подробности трагической гибели бывшего украинского футболиста Вячеслава Шарпара, который ушел из жизни в возрасте 39 лет.

По теме:
Кварцяный получил предложение стать тренером. Ответ был однозначным
«Все решит один мяч». Маркевич дал прогноз на матч Англия – Хорватия
Мирон МАРКЕВИЧ: «Это его последний турнир. Лучшие годы у него уже позади»
Вячеслав Шарпар Мирон Маркевич
Дмитрий Олийченко Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Большая потеря для футбола. Тренер Университати оценили матч с Динамо
Футбол | 19 июня 2026, 02:32 0
Большая потеря для футбола. Тренер Университати оценили матч с Динамо
Большая потеря для футбола. Тренер Университати оценили матч с Динамо

Бергоди вспомнил Луческу

Михаил Мудрик отправился в Италию
Футбол | 18 июня 2026, 11:22 8
Михаил Мудрик отправился в Италию
Михаил Мудрик отправился в Италию

Украинский футболист провел время со своей девушкой

Динамо переманило двух талантливых футболистов, игравших за Шахтер
Футбол | 18.06.2026, 08:58
Динамо переманило двух талантливых футболистов, игравших за Шахтер
Динамо переманило двух талантливых футболистов, игравших за Шахтер
Верховен обратился к Усику поле неудачного протеста по результату боя
Бокс | 18.06.2026, 09:13
Верховен обратился к Усику поле неудачного протеста по результату боя
Верховен обратился к Усику поле неудачного протеста по результату боя
Прагматизм не выстоял. Южная Африка вырвала ничью у Чехии
Футбол | 18.06.2026, 20:59
Прагматизм не выстоял. Южная Африка вырвала ничью у Чехии
Прагматизм не выстоял. Южная Африка вырвала ничью у Чехии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Реал выбрал замену Куртуа после назначения Моуриньо
Реал выбрал замену Куртуа после назначения Моуриньо
17.06.2026, 07:02 1
Футбол
Фьюри указал на главный страх Усика перед боем с 21-летним боксером
Фьюри указал на главный страх Усика перед боем с 21-летним боксером
17.06.2026, 01:32
Бокс
Усик удивил всех, назвав победителя ЧМ-2026
Усик удивил всех, назвав победителя ЧМ-2026
17.06.2026, 04:32 2
Бокс
Аргентина – Алжир – 3:0. Исторический хет-трик Месси. Видео голов и обзор
Аргентина – Алжир – 3:0. Исторический хет-трик Месси. Видео голов и обзор
17.06.2026, 06:25
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Свитолина неожиданно получила должность в клубе УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Свитолина неожиданно получила должность в клубе УПЛ
17.06.2026, 09:31 51
Футбол
В Испании поставили точку в вопросе о будущем Лунина
В Испании поставили точку в вопросе о будущем Лунина
18.06.2026, 07:02 9
Футбол
Известный украинский тренер готов возглавить Жирону 
Известный украинский тренер готов возглавить Жирону 
17.06.2026, 10:37 15
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Голкипер сборной Украины подписал контракт с украинским клубом
ОФИЦИАЛЬНО. Голкипер сборной Украины подписал контракт с украинским клубом
17.06.2026, 11:18
Футзал
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем