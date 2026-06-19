Мирон МАРКЕВИЧ: «Его подтянул Кварцяный. Он бросился мне в глаза»

Известный украинский тренер Мирон Маркевич высказался о знаменитом украинском футболисте.

– Мирон Богданович, когда вы впервые обратили внимание на Шарпара и чем он вас привлек, что вы пригласили его в «Металлист»?

– Кварцяный подтянул Шарпара до хорошего уровня, и Вячеслав сразу бросился мне в глаза. Это был физически сильный и очень умный футболист. В «Металлисте» на тот момент было мало украинцев, и он нам идеально подошёл. Его видение игры полностью совпадало со стилем «Металлиста». Шарпар нам тогда серьёзно помог.

Ранее появились новые подробности трагической гибели бывшего украинского футболиста Вячеслава Шарпара, который ушел из жизни в возрасте 39 лет.