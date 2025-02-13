Будущий первый номер? На тренировке Динамо появился 17-летний вратарь

Киевское «Динамо» продолжает готовиться ко второй части сезона Украинской Премьер-лиги – подопечные Александра Шовковского проводят учебно-тренировочные сборы в Турции.

Накануне на официальном Youtube-канале украинского клуба было опубликовано видео тренировки футболистов. Сообщается, что Александр Пихаленок и Виталий Буяльский восстановились после травм и присоединились к партнерам.

Во время этих занятий ворота «Динамо» защищал 17-летний голкипер Артем Семка, который является воспитанником киевского клуба и в текущем сезоне выступает в составе U-19. Тренерский штаб предоставил вратарю шанс проявить себя и получить важный опыт.

Подопечные Шовковского проведут еще два контрольных матча в Турции, после чего вернутся в Украину, где будут готовиться к поединку 18-го тура УПЛ против «Карпат». Эта встреча состоится 23 февраля в 18:00 по киевскому времени.

ВИДЕО. Тренировка «Динамо» на сборах в Турции