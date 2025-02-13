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  4. Будущий первый номер? На тренировке Динамо появился 17-летний вратарь
Украина. Премьер лига
13 февраля 2025, 13:11 |
522
2

Будущий первый номер? На тренировке Динамо появился 17-летний вратарь

Артем Семка получил шанс закрепиться в первой команде

13 февраля 2025, 13:11 |
522
2
Будущий первый номер? На тренировке Динамо появился 17-летний вратарь
Instagram. ФК Динамо Киев

Киевское «Динамо» продолжает готовиться ко второй части сезона Украинской Премьер-лиги – подопечные Александра Шовковского проводят учебно-тренировочные сборы в Турции.

Накануне на официальном Youtube-канале украинского клуба было опубликовано видео тренировки футболистов. Сообщается, что Александр Пихаленок и Виталий Буяльский восстановились после травм и присоединились к партнерам.

Во время этих занятий ворота «Динамо» защищал 17-летний голкипер Артем Семка, который является воспитанником киевского клуба и в текущем сезоне выступает в составе U-19. Тренерский штаб предоставил вратарю шанс проявить себя и получить важный опыт.

Подопечные Шовковского проведут еще два контрольных матча в Турции, после чего вернутся в Украину, где будут готовиться к поединку 18-го тура УПЛ против «Карпат». Эта встреча состоится 23 февраля в 18:00 по киевскому времени.

ВИДЕО. Тренировка «Динамо» на сборах в Турции

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев тренировка Александр Пихаленок Виталий Буяльский Александр Шовковский Динамо Киев U-19
Николай Титюк Источник: ФК Динамо Киев
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Комментарии 2
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Первый Среди Равных
Нє, там для личинки суркіса заброньовано надовго. 
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AK.228
А ушастый!?
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