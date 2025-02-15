Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лацио – Наполи. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Чемпионат Италии
Лацио
15.02.2025 19:00 - : -
Наполи
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
15 февраля 2025, 03:08 | Обновлено 15 февраля 2025, 03:09
6
0

Лацио – Наполи. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 15 февраля в 19:00 по Киеву

15 февраля 2025, 03:08 | Обновлено 15 февраля 2025, 03:09
6
0
Лацио – Наполи. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Getty Images/Global Images Ukraine. Ромелу Лукаку

15 февраля на «Стадио Олимпико» пройдет матч 25-го тура Серии А Италии, в котором «Лацио» встретится с «Наполи». Поединок начнется в 19:00 по киевскому времени.

Лацио

Команда при Сарри сумела подняться на второе место в Кальчо в 2023-м году, а потом прошла в плей-офф Лиги чемпионов. Но с Маурицио все равно расстались, что не удивительно: в прошлом розыгрыше Серии А орлы начали проваливаться с первых же туров. И только после удаления Курильщика поднялись на 7-е место, буквально на очко опередив Фиорентину. Это позволило подопечным уже Барони принять участие в Лигу Европы, и там действительно получалось хорошо: выиграв 6 из 8 матчей, они прошли в 1/8 финала напрямую. Да и в кубке продолжают вести борьбу. Параллельно идет борьба за выживание и за место в топ-4 в Серии А. В последнем туре была легкая победа: тонущая Монца была разгромлена со счетом 5:1.

❗️ Больше прогнозов в Telegram-канале Прогнозний БУМ! И денежные конкурсы!

Наполи

Клуб еще резче провалился в прошлом сезоне. После сенсационного выхода на первое место и близко не получилось без ушедшего по своей воле Спалетти удержать скудетто. Меняя наставников, партенопеи в итоге закончили на 10-м месте - таким образом, они остались вообще без места на еврокубки. Летом пришел на пост главного тренера Антонио Конте. У него тоже были неудачи, причем в кубке проиграли как раз Лацио в декабре. Но, несмотря на уход лидеров (Зелински и Осимхен летом, Кварацхелия), команда из Неаполя ведет по-настоящему борьбу за возвращение чемпионского титула. Именно она нанесла первое поражение Ювентусу в рамках Серии А. Но потом закончили только ничьей с Ромой. Более того, после этого сразу же и с Удинезе обменялись голами, закончив 1:1 - а ведь был шанс укрепить лидерство.

Статистика личных встреч

В пяти последних поединках партенопеи взяли только одну ничью. А в этом сезоне Барони дважды победил Конте.

Прогноз

Букмекерские конторы выставили примерно равные котировки. Шансы и правда выглядят паритетными, и, с учетом класса нападения сторон, рекомендуем присмотреться к варианту обе забьют (коэффициент - 1,82).

Прогноз Sport.ua
Лацио
15 февраля 2025 -
19:00
Наполи
Обе забьют 1.82 Сделать ставку
По теме:
Аталанта – Кальяри. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Бешикташ – Трабзонспор. Прогноз и анонс на матч чемпионата Турции
Вильярреал – Валенсия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Лацио Наполи Лацио - Наполи Серия A чемпионат Италии по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Ярмоленко принял вызов от Игоря Суркиса
Футбол | 14 февраля 2025, 08:10 0
ВИДЕО. Ярмоленко принял вызов от Игоря Суркиса
ВИДЕО. Ярмоленко принял вызов от Игоря Суркиса

Андрей показал мастер-класс в набивании мяча

Кейшон ДЭВИС: «Хочу обратиться к команде Беринчика. Украинцы не такие...»
Бокс | 14 февраля 2025, 13:33 1
Кейшон ДЭВИС: «Хочу обратиться к команде Беринчика. Украинцы не такие...»
Кейшон ДЭВИС: «Хочу обратиться к команде Беринчика. Украинцы не такие...»

Американский претендент прокомментировал скандал с бананами

Три молодых вратаря с опытом в УПЛ, которыми Динамо может заменить Бущана
Футбол | 14.02.2025, 11:19
Три молодых вратаря с опытом в УПЛ, которыми Динамо может заменить Бущана
Три молодых вратаря с опытом в УПЛ, которыми Динамо может заменить Бущана
Байер – Бавария. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Футбол | 15.02.2025, 02:55
Байер – Бавария. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Байер – Бавария. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
ФОТО. За месяц до сборной. Цыганков в матче Жироны был заменен из-за травмы
Футбол | 15.02.2025, 00:39
ФОТО. За месяц до сборной. Цыганков в матче Жироны был заменен из-за травмы
ФОТО. За месяц до сборной. Цыганков в матче Жироны был заменен из-за травмы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Зубков и Сикан поспособствовали установлению нового рекорда Трабзонспора
Зубков и Сикан поспособствовали установлению нового рекорда Трабзонспора
13.02.2025, 15:21
Футбол
Марта Костюк – Аманда Анисимова. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Дохе
Марта Костюк – Аманда Анисимова. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Дохе
13.02.2025, 18:10 11
Теннис
Усик назвал самого тяжелого соперника в карьере. Это не Джошуа и не Фьюри
Усик назвал самого тяжелого соперника в карьере. Это не Джошуа и не Фьюри
14.02.2025, 08:58 2
Бокс
Будущий первый номер? На тренировке Динамо появился 17-летний вратарь
Будущий первый номер? На тренировке Динамо появился 17-летний вратарь
13.02.2025, 13:11 12
Футбол
Клаудио РАНЬЕРИ: «После матча я запретил команде благодарить арбитра»
Клаудио РАНЬЕРИ: «После матча я запретил команде благодарить арбитра»
14.02.2025, 03:01
Футбол
Дерек ЧИСОРА: «Он – полное дерьмо, я больше не хочу его видеть»
Дерек ЧИСОРА: «Он – полное дерьмо, я больше не хочу его видеть»
13.02.2025, 09:35 1
Бокс
Усик обвинил Фьюри во лжи: «Это становится наркотиком»
Усик обвинил Фьюри во лжи: «Это становится наркотиком»
13.02.2025, 08:20 3
Бокс
Челси принял решение по Мудрику. Клуб потратит 80 миллионов евро
Челси принял решение по Мудрику. Клуб потратит 80 миллионов евро
13.02.2025, 20:28 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем