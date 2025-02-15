Лацио – Наполи. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

15 февраля на «Стадио Олимпико» пройдет матч 25-го тура Серии А Италии, в котором «Лацио» встретится с «Наполи». Поединок начнется в 19:00 по киевскому времени.

Лацио

Команда при Сарри сумела подняться на второе место в Кальчо в 2023-м году, а потом прошла в плей-офф Лиги чемпионов. Но с Маурицио все равно расстались, что не удивительно: в прошлом розыгрыше Серии А орлы начали проваливаться с первых же туров. И только после удаления Курильщика поднялись на 7-е место, буквально на очко опередив Фиорентину. Это позволило подопечным уже Барони принять участие в Лигу Европы, и там действительно получалось хорошо: выиграв 6 из 8 матчей, они прошли в 1/8 финала напрямую. Да и в кубке продолжают вести борьбу. Параллельно идет борьба за выживание и за место в топ-4 в Серии А. В последнем туре была легкая победа: тонущая Монца была разгромлена со счетом 5:1.

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Наполи

Клуб еще резче провалился в прошлом сезоне. После сенсационного выхода на первое место и близко не получилось без ушедшего по своей воле Спалетти удержать скудетто. Меняя наставников, партенопеи в итоге закончили на 10-м месте - таким образом, они остались вообще без места на еврокубки. Летом пришел на пост главного тренера Антонио Конте. У него тоже были неудачи, причем в кубке проиграли как раз Лацио в декабре. Но, несмотря на уход лидеров (Зелински и Осимхен летом, Кварацхелия), команда из Неаполя ведет по-настоящему борьбу за возвращение чемпионского титула. Именно она нанесла первое поражение Ювентусу в рамках Серии А. Но потом закончили только ничьей с Ромой. Более того, после этого сразу же и с Удинезе обменялись голами, закончив 1:1 - а ведь был шанс укрепить лидерство.

Статистика личных встреч

В пяти последних поединках партенопеи взяли только одну ничью. А в этом сезоне Барони дважды победил Конте.

Прогноз

Букмекерские конторы выставили примерно равные котировки. Шансы и правда выглядят паритетными, и, с учетом класса нападения сторон, рекомендуем присмотреться к варианту обе забьют (коэффициент - 1,82).