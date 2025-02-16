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Лацио
15.02.2025 19:00 – FT 2 : 2
Наполи
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Италия
16 февраля 2025, 04:14 |
49
0

Лацио – Наполи – 2:2. Спасительный гол орлов. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 25-го тура Серии А

16 февраля 2025, 04:14 |
49
0
Лацио – Наполи – 2:2. Спасительный гол орлов. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Лацио

В субботу, 15 февраля, проходил матч 25-го тура Серии А между «Лацио» и «Наполи».

Встречу принимал Стадион Олимпико в Риме.

Команды выдали результативную ничью со счетом 2:2.

Серия А. 25-й тур

Лацио – Наполи – 2:2

Голы: Исаксен, 6, Диа, 87 – Распадори, 13, Маушич, 64 (автогол)

Видеообзор матча:

События матча

87’
ГОЛ ! Мяч забил Булайе Диа (Лацио).
64’
ГОЛ ! Автогол забил Адам Марушич (Лацио).
13’
ГОЛ ! Мяч забил Джакомо Распадори (Наполи).
6’
ГОЛ ! Мяч забил Густав Исаксен (Лацио).
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Лацио Наполи Лацио - Наполи Серия A чемпионат Италии по футболу Булайе Диа Густав Исаксен Адам Марушич Джакомо Распадори
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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