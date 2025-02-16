Италия16 февраля 2025, 04:14 |
49
0
Лацио – Наполи – 2:2. Спасительный гол орлов. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 25-го тура Серии А
16 февраля 2025, 04:14 |
49
0
В субботу, 15 февраля, проходил матч 25-го тура Серии А между «Лацио» и «Наполи».
Встречу принимал Стадион Олимпико в Риме.
Команды выдали результативную ничью со счетом 2:2.
Серия А. 25-й тур
Лацио – Наполи – 2:2
Голы: Исаксен, 6, Диа, 87 – Распадори, 13, Маушич, 64 (автогол)
Видеообзор матча:
События матча
87’
ГОЛ ! Мяч забил Булайе Диа (Лацио).
64’
ГОЛ ! Автогол забил Адам Марушич (Лацио).
13’
ГОЛ ! Мяч забил Джакомо Распадори (Наполи).
6’
ГОЛ ! Мяч забил Густав Исаксен (Лацио).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 16 февраля 2025, 00:05 11
Карло прокомментировал скандальный инцидент с Джудом в матче против Осасуны (1:1)
Теннис | 15 февраля 2025, 11:47 29
Итальянец получил дисквалификацию на три месяца и вернется в Тур в мае
Футбол | 16.02.2025, 04:45
Футбол | 15.02.2025, 20:46
Бокс | 15.02.2025, 19:42
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
15.02.2025, 00:23
14.02.2025, 22:51 23
14.02.2025, 14:11 13
14.02.2025, 08:58 2
14.02.2025, 13:38 15
14.02.2025, 08:32 2
15.02.2025, 07:15 11
14.02.2025, 17:35 31