Проблемы перед Динамо. Под вопросом два игрока Карпат
После возвращения из сборов у команды два дня выходных
Как стало известно Sport.ua, футболистам «Карпат» после возвращения во Львов из турецкого сбора было предоставлено два выходных, а затем они начнут подготовку к стартовому матчу второй части сезона – с «Динамо», который состоится в Киеве 23 февраля.
По имеющейся информации, «зелено-белым» в столице не поможет опытный Владимир Адамюк, который восстанавливается после травмы и в Турции занимавшийся по индивидуальной программе.
Под вопросом также участие в матче и «зимнего» новичка Ильи Квасницы, из-за мышечной контузии пропустившей последние спарринги. В Киеве он в лучшем случае может попасть только к заявке.
Сейчас «Карпаты» занимают в чемпионате УПЛ шестое место, набрав 24 очка.
Ранее сообщалось, что генеральный директор львовских «Карпат» Андрей Русол рассказал о бюджете команды, а также поделился мнением о влиянии финансов на результаты украинских клубов.
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