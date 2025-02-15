Проблемы перед Динамо. Под вопросом два игрока Карпат

Как стало известно Sport.ua, футболистам «Карпат» после возвращения во Львов из турецкого сбора было предоставлено два выходных, а затем они начнут подготовку к стартовому матчу второй части сезона – с «Динамо», который состоится в Киеве 23 февраля.

По имеющейся информации, «зелено-белым» в столице не поможет опытный Владимир Адамюк, который восстанавливается после травмы и в Турции занимавшийся по индивидуальной программе.

Под вопросом также участие в матче и «зимнего» новичка Ильи Квасницы, из-за мышечной контузии пропустившей последние спарринги. В Киеве он в лучшем случае может попасть только к заявке.

Сейчас «Карпаты» занимают в чемпионате УПЛ шестое место, набрав 24 очка.

Ранее сообщалось, что генеральный директор львовских «Карпат» Андрей Русол рассказал о бюджете команды, а также поделился мнением о влиянии финансов на результаты украинских клубов.