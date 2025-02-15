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Украина. Премьер лига
15 февраля 2025, 13:07 |
699
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Проблемы перед Динамо. Под вопросом два игрока Карпат

После возвращения из сборов у команды два дня выходных

15 февраля 2025, 13:07 |
699
0
Проблемы перед Динамо. Под вопросом два игрока Карпат
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Карпаты Львов

Как стало известно Sport.ua, футболистам «Карпат» после возвращения во Львов из турецкого сбора было предоставлено два выходных, а затем они начнут подготовку к стартовому матчу второй части сезона – с «Динамо», который состоится в Киеве 23 февраля.

По имеющейся информации, «зелено-белым» в столице не поможет опытный Владимир Адамюк, который восстанавливается после травмы и в Турции занимавшийся по индивидуальной программе.

Под вопросом также участие в матче и «зимнего» новичка Ильи Квасницы, из-за мышечной контузии пропустившей последние спарринги. В Киеве он в лучшем случае может попасть только к заявке.

Сейчас «Карпаты» занимают в чемпионате УПЛ шестое место, набрав 24 очка.

Ранее сообщалось, что генеральный директор львовских «Карпат» Андрей Русол рассказал о бюджете команды, а также поделился мнением о влиянии финансов на результаты украинских клубов.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Карпаты Львов Илья Квасница Владимир Адамюк инсайд Динамо Киев Динамо - Карпаты
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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