«Больше пяти млн евро». В клубе УПЛ рассказали о своем бюджете на год

Генеральный директор львовских «Карпат» Андрей Русол рассказал о бюджете команды, а также поделился мнением о влиянии финансов на результаты украинских команд:

– В какой когорте сейчас находятся «Карпаты» по финансовому положению среди других клубов УПЛ?

– По цифрам – не уверен, но постараюсь дать более-менее четкий ответ на этот вопрос. Я бы выделил три клуба, которые немного оторвались в плане бюджета вперед. Это «Шахтер», «Динамо» и «Полесье». А потом я назвал бы следующий блок из нескольких клубов, в котором находятся и «Карпаты» в том числе. То ли 4-е место, 5-е, 6-е – мне трудно сказать, потому что я не знаю бюджетов других клубов.

– Это более 5 млн?

– Да.

– Более 10 млн?

– Нет, не более 10 млн. Примерно вот эти параметры. В футболе оно так не работает, что я зашел с бюджетом в два раза больше в этом году, чем мой соперник, и я должен его обыгрывать 2:0 или 4:2. Это все кумулятивная история. Какую сумму тратил «Шахтер» 10 лет подряд, чтобы дойти до тех мест и заработков?

К примеру, «Кривбасс». Они тратили, может быть, и меньшую сумму, но стабильно несколько лет. Мы снова возвращаемся к истории с плато. Мы туда постепенно выходим, но выходим крепко и надолго – это мое видение. И потом, если ты продал одного ключевого игрока, это не должно тебя выбросить из этого плато. Если ты уменьшил бюджет на 10 процентов – это не должно тебя выбросить из этого плато. Если ты туда заходишь, заходишь уверенно и на годы, – рассказал Русол.